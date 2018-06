Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pan prezident 11. července zavítá na summit NATO,” odpověděl Novinkám na otázku, proč Miloš Zeman nejel na páteční setkání hlav států, Jiří Ovčáček.

„Je skvělé, že mezi ústavními činiteli funguje přátelská dělba práce,” doplnil neurčitě Ovčáček na dotaz, zda je to proto, že by měl prezident nabitý program a summit ve Varšavě by nezvládl absolvovat.

Zeman může pověřit někoho jiného

„V případě zaneprázdněnosti je běžné, že zastupuje právě předseda Sněmovny, jakožto třetí nejvyšší ústavní činitel. Jedná se ze strany ČR stále o zastoupení na velice vysoké úrovni,” napsal Novinkám v SMS předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

„Pokud jde o summit hlav států, jako v tomto případě, a prezident se rozhodne nezúčastnit, pak má právo pověřit někoho jiného z ústavních činitelů,“ sdělila Novinkám tisková mluvčí vlády Barbora Peterová a dodala, že záleží na tom, jaká agenda se na daném setkání zrovna projednává.

Peterová dále doplnila, že například v červenci 2017 na summitu Iniciativa tří moří prezidenta zastupoval rovněž předseda Sněmovny, tehdy Jan Hamáček, kterého Zeman pověřil.

Štěch: Nejsem oblíbencem pana prezidenta



Předseda Sněmovny je ale v pořadí až třetím ústavním činitelem, který prezidenta zastupuje. Po prezidentovi následuje předseda Senátu Milan Štěch, poté předseda Sněmovny a pak předseda vlády.

„Můj sekretariát žádnou oficiální pozvánku na zastoupení prezidenta z kanceláře prezidenta nedostal,“ řekl Novinkám předseda Senátu Milan Štěch.

„Jestli byl pozvaný prezident, tak respektuji, že je jeho právo si za sebe určit náhradu, ale není žádné tajemství, že nejsem v posledních měsících pro svoje názory oblíbencem pana prezidenta,“ dodal Štěch.

Na summitu ve Varšavě tak Českou republiku zastupuje předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), a to i přesto, že se jedná o summit hlav států střední a východní Evropy sdružených ve formátu B9 (Česká republika, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Litva).

Všechny ostatní země zastupují podle polských médií prezidenti.

Začal summit #B9Warsaw. Prezident republiky se osobně omluvil @AndrzejDuda již před měsícem, ČR zastupuje @vondraczech. M. Zeman povede českou delegaci na červencový "velký summit" NATO v Bruselu. pic.twitter.com/G9BbZ0BZFj — Rudolf Jindrák (@rudolf_jindrak) 8. června 2018

„Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček se v pátek 8. června zúčastní varšavského summitu hlav států. Zastoupí zde prezidenta České republiky Miloše Zemana. Předseda Radek Vondráček v rámci celodenního programu vystoupí se svým projevem,” uvedla v pátek kancelář Poslanecké sněmovny.

Tématem summitu by měla být bezpečnostní politika v širším pojetí a debata by se měla vést právě i o nadcházejícím summitu NATO.