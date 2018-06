Novinky, ČTK

Marihuanu nebo hašiš užila v posledním roce téměř pětina lidí ve věku 15 až 34 let. Ve skupině od 15 do 16 let má v Česku aspoň jednu zkušenost s konopím dokonce 37 procent lidí, tedy nejvíce z celé Evropy. Ve Francii, která je na druhém místě, je to 31 procent.

Česko zůstává také dál hlavním zdrojem pervitinu v Evropě, i když trendem poslední doby je výroba drogy v příhraničních oblastech zemí, se kterými sousedí. Podle zprávy bylo v Evropě v roce 2016 hlášeno 291 nelegálních varen pervitinu, z toho 261 v Česku. Droga se v nich vyrábí především pro český a slovenský trh.

Pseudoefedrin je extrahován z léčivých přípravků dovážených převážně z Polska.

Evropská drogová zpráva se zabývá situací v osmadvaceti členských zemích Evropské unie, v Turecku a Norsku a statistická data, která se v ní uvádějí, pocházejí většinou z roku 2016, případně z posledního roku, pro který jsou data k dispozici.