Jindřich Ginter, Právo

Na kopečku kousek od Blatné v jižních Čechách stojí pár chalup. Jednu z nich, postavenou v roce 1904, si nedávno koupil právník z Prahy. Stála 2,5 miliónu korun a je ve víceméně původním, udržovaném stavu. Nový majitel přesto vložil další milióny do rekonstrukce. K tomu si na místě zbořených stodol nechal postavit druhý domek, do něhož umístil velkorysou letní kuchyň. Jenže to má háček.

„Ve studni už téměř není voda. Necháváme sem nouzově vozit cisternu a vodu do studny přečerpáváme i za cenu toho, že se ztrácí. Na stavbě jsme ale bez vody nahraní,“ vylíčil Právu šéf stavebníků, kteří zde rekonstrukci provádějí. Na chalupě i přespává, takže má přehled. „Máme sice určitě větší spotřebu, než kolik zde bude spotřebovávat majitel při pobytu, ale přesto jsem zvědav, zda mu ta louže na dně bude stačit,“ dodal.

Bez vody by luxusní letní kuchyň byla k ničemu, takže nový pan domácí si bude muset nechat studnu prohloubit nebo hledat místo pro nový vrt. V každém případě bude muset jít o desítky metrů hlouběji.

Z vody se i u nás stává strategická surovina, která bude mít v širším kontextu větší cenu než zlato finančník Vladimír Brůna

Studnaři nevědí, kam dřív skočit. „Každý, kdo má domek nebo chalupu, chce studnu, i když mají vodovod. Lidé chtějí buď nový vrt, nebo prohloubit dosavadní. Většina studní je do desíti metrů, ale vrtáme až do třicetimetrové hloubky. Studny potřebují chytit spodnější prameny,“ řekl Právu studnař Václav Vlk z Dobříše, který studny vrtá už patnáct let.

Cena vrtané studny se pohybuje kolem tisíce korun za metr. Záleží ovšem na náročnosti podloží a průměru studny. Vyvrtání hlubší studny tak i s průzkumem může vyjít na desítky tisíc korun.

Pozemky s vodou nad zlato

„Z vody se i u nás stává strategická surovina, která bude mít v širším kontextu větší cenu než zlato,“ potvrdil Právu finančník Vladimír Brůna. Ví, o čem mluví, protože působí ve společnosti Golden Gate, která prodává zlato, a zároveň v investičním fondu, jenž mimo jiné kupuje pozemky s prameny.

„Tato investice se nezhodnotí za rok za dva, to je na desítky let. Cena takových pozemků ovšem půjde reálně vždy nahoru, i když třeba trh s byty zasáhne recese,“ dodal k tomu Brůna.

Nedostatek pitné vody se stává akutním problémem, před kterým varuje i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Nejvíce jsou ohroženy lokality, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. Řada obcí po celé České republice již nyní čelí krizové situaci,“ uvedl.

„Česko je pomyslná střecha Evropy. Nemáme až na pár železných zásob hluboko v zemi žádné významné zdroje vody. Jsme závislí na tom, co naprší a zadržíme. Ještě relativně nedávno přitom bylo běžné posílat dešťovou vodu do kanalizace,“ řekl před časem Právu ministr.

Státní fond životního prostředí ČR nabízí městům a obcím až tři milióny korun na budování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Celkem je obcím a městům k dispozici na 600 miliónů korun.