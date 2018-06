Barbora Zpěváčková, Novinky

Zavedení 50procentní přirážky místo pětiprocentní v únoru prosadili Piráti a pro byl i kancléř Jan Morávek. Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny ale minulý týden přišla s tím, že jídla by měla o něco zlevnit.

„Vznikl tam názor, že se to přehnalo, takže navýšení by mělo být 40 procent, ne 50. Nechápu, proč by se mělo po krátké době o deset procent slevovat,“ sdělil Novinkám pirátský poslanec František Elfmark, který prý jako jediný v komisi hlasoval proti zlevnění.

Když jsme byli zvoleni do Sněmovny, jednou z prvních věcí, co jsme navrhli, bylo snížení dotací na jídlo ve Sněmovně. Netrvalo dlouho a komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se rozhodla jídlo pro poslance opět zlevnit na 40 %. Proti byl jen náš @ElfmarkF #papalastvi pic.twitter.com/fU4POFmNez — Piráti (@PiratskaStrana) 5. června 2018

Údajný argument jeho kolegů podle něj byl, že poslanci jsou nespokojení a chodí do restaurací mimo Sněmovnu. „Moc jsem to nepochopil,“ konstatoval Elfmark.

Káva za 14 korun



Ředitel tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch Novinkám řekl, že zlevnění o pár korun je reakcí na zdražení surovin a bude se týkat jen studené kuchyně, polévek, příloh, moučníků, snídaňových jídel a nápojů. Ceny hlavních jídel by měly zůstat stejné. Změny budou platit od července.

Černá káva s cukrem a mlékem, která stojí 15 korun, by tak například měla zlevnit o korunu. Stejně tak šopský salát, který by měl nově stát 26 korun. Pečená šunka s vejci, která se nyní během snídaní podává za 38 korun, by podle nové kalkulace měla stát 32 korun. Pečená vepřová plec se zelím a knedlíky bude místo 52 korun stát 50 Kč.

Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09), která je také členkou komise, ale hlasování se nezúčastnila kvůli pracovním povinnostem, zlevnění komentovala se slovy, že velká část jídel začala být ve sněmovních restauracích dražší než polední menu v hospodách kolem Malostranského náměstí.

„Když si dáte plátek lososa, tak zaplatíte 240 korun. Není to úplně normální, aby v rámci obědové nabídky bylo jídla přes dvě stě korun. To mi přijde zvláštní, když v komerčních subjektech je to levnější,“ řekla Novinkám.

Jestli někomu něco přijde přemrštěné, může se najíst jinde Jan Čižinský (KDU-ČSL)



S ní naopak nesouhlasí další ze členů komise, Jan Čižinský (KDU-ČSL). „Nebylo to od začátku na programu schůze, bylo to zařazeno v bodě různé. Kdybych tam byl, hlasoval bych proti. Dražší jídla jsou v pořádku. Jestli někomu něco přijde přemrštěné, může se najíst jinde. Nevidím v tom žádný problém,“ uvedl.

I poslanci by měli mít šanci se najíst za normální ceny Kateřina Valachová (ČSSD)

Podle Kateřiny Valachové (ČSSD) by měla cena jídla odpovídat cenám, jako mají zaměstnanci. Za oběd by se podle ní mělo platit mezi 100 až 150 korunami. „Jsme tam od rána do večera, 12 až 15 hodin denně, i poslanci by měli mít šanci se najíst za normální ceny,“ míní Valachová.

Předseda STAN Petr Gazdík podotkl, že nejde o poslance, ale o zaměstnance Sněmovny. Ti by podle něj měli mít jídla za stejné ceny jako ostatní zaměstnanci. „Je to o zvolení systému, klidně ať Sněmovna najede na stravenkový systém,“ navrhl Gazdík.