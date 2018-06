Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pokud 15. června ČSSD vysloví souhlas s účastí v menšinové vládě, tak nic nebude bránit přistoupit k dalším ústavním krokům,“ řekl po více než hodinovém jednání se Zemanem Hamáček.

Schůzka podle něj proběhla v přátelském duchu. Probrali jak probíhající referendum, tak i jména všech, které ČSSD navrhla na ministry. Konkrétní reakce prezidenta na ně však Hamáček komentovat nechtěl. „Nechtěl bych detailně komentovat obsah schůzky. Žádné alternativy jsme neřešili,” doplnil krátce Hamáček.

Hamáček: O plánech B,C ani D jsme se nebavili



Novinářům jen zopakoval, že kandidáty schválilo předsednictvo ČSSD a že Zeman v případě neúspěchu stranického referenda, jehož výsledky by měly být známy 15. června, o žádném plánu B, C ani D nehovořil.

Prezident se dříve vyslovil, že má problém především s kandidátem na ministra zahraničí, europoslancem Pochem. „Kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu," řekl Zeman koncem května na Pocheho adresu a uvedl, že „podle dohody” měl Hamáček Pocheho stáhnout. [celá zpráva]

To, že ČSSD na Pochem i přes Zemanovu kritiku trvá, přičítá prezident tlaku, který na Hamáčka údajně vyvíjí zejména pražská organizace ČSSD, které je Poche členem. V té souvislosti zmínil Zeman, že by na post viděl tři další náhradníky, například bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta. Ten však svou nominaci odmítl komentovat.

ČSSD by měla získat pět ministerstev. Na vnitro by měl usednout předseda ČSSD Hamáček, na ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý politický náměstek a předseda krajské organizace Vysočina Petr Krčál, na post zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. V resortu kultury by se měl objevit současný olomoucký primátor Antonín Staněk.

V sociální demokracii zároveň do 14. června probíhá vnitrostranické referendum, jehož výsledky by měly být známy 15. června. Zeman již dříve řekl, že bez ohledu na to, jak hlasování dopadne, jmenuje ve středu 6. června podruhé premiérem Andreje Babiše. Ten by chtěl kabinet představit do 10. července a v následujícím týdnu požádat Sněmovnu o důvěru. [celá zpráva]