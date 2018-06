Novinky, ČTK

Šlechtová nedávno prohlásila, že ministerská inspekce zjistila u některých dosud neukončených tendrů závažná pochybení. Obrátila se proto na Vojenskou policii.

„Vysvětlili jsme si průběh zakázky a bude potřeba ze strany ministryně rozhodnout o zakázce,” uvedl Babiš. Dodal, že radary, kterými armáda disponuje, jsou staré třicet let a je nutné je vyměnit. „S paní ministryní jsme si domluvili postup,” uvedl.

Šlechtová proti Stropnickému



Pochybnosti Šlechtové se týkají nákupu radarů od Izraele za 3,5 miliardy korun či víceúčelových vrtulníků. Obě zakázky připravovala obrana za vedení nynějšího šéfa diplomacie Stropnického. Potíže podle ministryně jsou i s dalšími tendry.

Radary chce Česká republika koupit z Izraele od státního podniku Elta Systems, nákup osmi přístrojů bude stát asi 3,5 miliardy korun. Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby, které již řadu let přesluhují, a zajistit armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od sta do tří tisíců metrů.

Zleva Andrej Babiš, Martin Stropnický, Karla Šlechtová a Robert Pelikán na schůzi Sněmovny

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podpis smlouvy byl již několikrát odložen. Když Stropnický odcházel z funkce, zakázku označil za připravenou k uzavření. Šlechtová ale uzavření tendru odložila. Vadilo jí, že český kybernetický úřad nedal jasné stanovisko k zapojení radarů do systému NATO.

Nedávno také upozornila, že Národní bezpečnostní úřad přezkoumává bezpečnostní prověrku firmy Retia, která bude v zakázce subdodavatelem. Firma se proti vyjádření ministryně ohradila, informace o „otevřené” prověrce je podle ní známa dva roky.

Je přepracovaná



Šlechtová v souvislosti se zakázkami naznačila, že by mohla být souvislost s jejím postupem v otázce zakázek a s novinovými články, které ji kritizovaly. Ministryně zprávy v novinách označila za mediální útok.

V souvislosti se sestavováním nové vlády se spekuluje o tom, že Šlechtová v ní nezasedne. V minulosti to naznačil sám Babiš. „Paní ministryně by si měla vzít dovolenou a odpočinout si, asi je přepracovaná,” řekl poté, co Šlechtová přišla s informacemi o „závažných pochybeních” na obraně. [celá zpráva]