Pane předsedo, jak to je s vaší případnou podporou druhé Babišovy vlády? Ptám se proto, že premiér se tento týden nechal slyšet, že problém se zahraničními misemi je vyřešený. Takže jak tomu rozumět?

Panu premiérovi jsme sdělili, že žádné mise, které by neměly podporu Rady bezpečnosti OSN, KSČM nemůže podporovat. Nedokážeme si představit, že Česká republika bude mezi státy, které neplní závazky mezinárodního práva. A pokud někam vysíláme vojáky, tak je to otázka spolupráce na mezinárodním poli, tudíž to musí odhlasovat parlament, což je pro nás zcela zásadní. Nemyslíme si, že bychom měli něco měnit.

Mise ale ve Sněmovně právě hladce prošly s výhledem do roku 2020 i přes váš nesouhlas, znamená to tedy překážku pro vaši podporu vlády?

To jen ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme této vládě Andreje Babiše nedali důvěru.

Aha, takže páteční hlasování vůbec nesouvisí s vyjednáváním o možné podpoře druhé Babišovy vlády?

Jasně jsme řekli, že ta vláda, která by mohla získat naši podporu, bude muset velmi striktně plnit mezinárodní závazky.

Jinými slovy – vyhovují vám slova v návrhu vládního programu, že vláda bude aktivně přispívat do zahraničních operací, které budou v souladu s mezinárodním právem?

Samozřejmě že pokud by mělo dojít k dalšímu navýšení vojáků v misích, tak by to problém byl…

To ale zhruba dva roky nehrozí, když Sněmovna schválila plán misí do roku 2020.

Znovu opakuji, že to je věcí této vlády, které jsme důvěru nedali. Respektujeme, že část vojáků jde do Iráku, což nepovažujeme za zvýšení počtu, protože je to otázka obchodního kontraktu mezi ČR a Irákem na dodávky letadel L-159. A školení leteckého i pozemního personálu je pochopitelně součástí kontraktu.

To je ten závazek, který Česká republika přijímá, to není mise ve smyslu vyslání vojáků na cizí území, které by bylo proti zájmům ČR. Pokud bychom posílali vojáky do bojových operací, tak to je něco jiného.

Pokud tomu dobře rozumím, pak není žádná překážka pro vaši případnou podporu budoucí vládě, protože navýšení vojáků v misích prosadila současná vláda.



Pochopitelně s případnou podporou musí vyjádřit souhlas náš ústřední výbor, který bude také posuzovat prosazení našich sedmi programových priorit do programového prohlášení. Jen připomínám, že jsme ochotni se zavázat pouze k podpoře vzniku vlády, nikoli k podpoře trvalé. Pak můžeme hovořit o toleranci.

Řekli jsme také, že součástí vyjednávání jsou vedle programových záležitostí i personální obsazení ministerstev. Chceme mít jistotu, že nominant agendu dokáže zvládnout.

Váš poslanec Černý po schválení misí řekl, že to ztíží vyjednávání o podpoře vlády. Tak co si vybrat?

Až to budeme projednávat 16. června na výkonném výboru a 30. června na ústředním výboru, tak se lidé ozvou a budou se ptát, jestli to nemáme brát jako podraz.

A vy to jako podraz berete?

Ne, jen říkám, jak se na to budou dívat členové výkonného a ústředního výboru. Určitě budeme při vyjednávání obezřetnější. A také říkám, že to, co je ve vládním prohlášení, je vlastně nadbytečné, protože už není co schvalovat.

Přiblížení NATO k ruským hranicím jen zvyšuje napětí mezi Ruskem a Evropou

KSČM vydala tento týden v souvislosti s přejezdem amerického vojenského konvoje přes Česko do Pobaltí ostrý protest proti „americké demonstraci vojenské síly, která ohrožuje bezprostředně bezpečnost občanů ČR“. V čem vidíte to ohrožení?



Ono někdy stačí, když přes republiku projíždějí vojáci české armády a máme bouračku u Písku. Ale abych odpověděl na vaši otázku – nejsem přesvědčen o tom, že by otázka počtu vojáků v Pobaltí přispěla ke zlepšení mezinárodněpolitické situace v Evropě.

Jsem přesvědčen, že přiblížení se NATO k ruským hranicím v podstatě jen zvyšuje napětí mezi Ruskou federací a Evropou, což podle mého názoru není v zájmu Evropy. Může to být v zájmu USA, protože si nepřejí i z ekonomických důvodů, aby Evropa měla s Ruskem dobré vztahy.

V prohlášení vyzýváte vládu, aby podobné průjezdy cizích armád, zejména USA, neumožňovala. To chcete po vládě, aby spojencům z NATO řekla, „chlapci, máte smůlu, přes nás prostě jezdit nebudete“?

A proč musí jezdit přes Českou republiku? Proč nemohou jezdit třeba přes Polsko?

Zmínil jste se o tom, že součástí vyjednávání o budoucí vládě jsou i personální otázky. Ministři, kteří vám nejvíc vadili, jako Stropnický, Pelikán a nejspíš i Šlechtová, v nové vládě nebudou, zbývá někdo, kdo by pro KSČM byl těžko přijatelný?

Seznam ministrů za ANO neznám. O tom budeme jednat po druhém jmenování Andreje Babiše premiérem.

Pan europoslanec Poche pro nás není důvěryhodný

A s pěticí adeptů za soc. dem. máte problém?

Máme. Pan europoslanec Poche pro nás není důvěryhodný. Hlasoval v rozporu s postoji České republiky. Nevíme, jaké názory v Evropě zastává, jestli názory soc. dem., za kterou byl do Bruselu vyslán, anebo opačné. Pro nás je zásadní v případě člověka, který chce dělat ministra, jednota slov a činů. A to se právě o panu europoslanci nedá říct.

Chcete tím říct, že pokud by referendum soc. dem. dopadlo ve prospěch vládní spolupráce a Poche by zůstal mezi kandidáty na ministra zahraničí, že by to mohl být pro KSČM zásadní problém, kvůli kterému ruku pro důvěru nezvednete?

Může to být problém.

Stejně hovoří i Miloš Zeman, který s Pochem nesouhlasí. Zajímá mě ale, zda souhlasíte jako politický matador, zkušený politik s názorem ústavních právníků, podle nichž prezident nemůže nejmenovat ministra, kterého mu navrhne designovaný premiér?



Prezident tak může učinit, ale riskuje tím ústavní spor. Na druhou stranu jsem byl u jednání, kde pan premiér taky vyjádřil pochybnost, zda by pana europoslance vnesl do hry.

Máte dojem, že soc. dem. uhne, když už předseda Hamáček oficiálně oznámil kandidáty a partajní referendum je v plném proudu?

To je otázka na soc. dem. Je to suverénní politická strana. Jenom připomínám, že návrh na složení vlády nese prezidentovi premiér. Neexistuje tady žádné ústavní právo na to, že premiér musí respektovat návrh koaličního partnera.

Minulý týden prošel ve Sněmovně při tajném hlasování váš návrh na zvolení šéfa klubu KSČM Kováčika do funkce předsedy dozorčí rady Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dá se to považovat za součást plnění tzv. tolerančního patentu, kde si říkáte o funkce v polostátních a státních firmách?

Tato otázka je nesmyslná. Pokud jde o funkce obsazované Poslaneckou sněmovnou, tak většinově uplatňujeme princip poměrného zastoupení. Samozřejmě současně požadujeme odbornost těchto lidí. Myslím, že volba Pavla Kováčika do tohoto orgánu je nezpochybnitelná právě kvůli jeho vysoké odbornosti v této oblasti.

Jinými slovy funkce obsazované volbou Sněmovny do toho nepočítáte?

To je pořád manipulace s naším návrhem. Chceme, aby to právo měly politické strany. Pro nás je nepřijatelná nepolitická politika. Ta devastuje fungování státního mechanismu, protože je v rozporu s článkem 5 české ústavy, který hovoří o svobodné soutěži politických stran.

Ocituji vám návrh dohody o podpoře vzniku vlády komunisty: „Strany dohody souhlasí s tím, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli, zejména ve vnitřních i vnějších kontrolních orgánech centrálních orgánů a přímo řízení organizace…“. O jiných politických stranách v něm nic nevidím.

Opakuji, že tento princip chceme pro všechny politické strany.

Pokud si s ANO plácnete a vládu podpoříte, jste schopen jako předseda strany garantovat hlasy všech vašich patnácti poslanců?

Odpovím otázkou: Stalo se někdy, že pokud KSČM něco slíbila, že by klub nebyl jednotný?

Zdůrazňuji, že otázky týkající se klíčových hlasování, jako třeba o státním rozpočtu nebo důvěře vládě, vždy projednáváme v kolektivních orgánech strany, které přijímají doporučení pro poslanecký klub. Členové klubu pak v těchto zásadních věcech hlasují jednotně.

Ptám se proto, že když jste ve Sněmovně minulý týden poprvé debatovali o zařazení bodu k novičoku, váš poslanec Dolejš jako jediný narušil partajní jednotu.

Toto je pro nás hlasování čtvrté kategorie.

Co je bližší komunistickému srdci, menšinová vláda ANO se soc. dem., anebo vláda babišovců podporovaná okamurovci za vašeho přispění?

Dáváme přednost menšinové vládě ANO a soc. dem. s naší podporou. Už jsme pro to učinili všechny kroky.

Prezident tento týden řekl, že pokud ani druhá Babišova vláda neprojde, má plán B. Znáte ho? Ptám se vás jako politika, který má k Miloši Zemanovi blízko.

Neznám ho.

Umíte si představit, oč by mohlo jít?

Zeptám se pana prezidenta, až k němu půjdu.