ren, Novinky

„Včera mě o všechno okradli, no fakt, i o jízdenku. Jízdenku mi sežral pes. To je fakt vrchol buzerovat lidi i v noci. Ale vždyť jedu jen jednu stanici. Nemůžu vám ukázat svůj jízdní doklad, protože jsem tady v utajení a prasklo by moje krytí,” takové jsou podle magistrátu jen některé z výmluv černých pasažérů.

Praha chce podle slov Petra Dolínka takovou formou proti černým pasažérům bojovat. „Nejčastěji se objeví na linkách 13 a 17 a upozorní, že nemá smysl se hloupě vymlouvat revizorům, když máme v Praze veřejnou dopravu, která stojí jen deset korun denně,” uvedl na Facebooku Dolínek.

„Vymlouvačku jsme vytvořili opravdu na základě reálných výmluv černých pasažérů, jen některé jsme museli trošku zjemnit, aby byly vůbec publikovatelné. Věřím, že se lidé nad výmluvami na Vymlouvačce a ve speciálních komiksech pobaví. Nejspíš budou nad některými z nich kroutit hlavami, ale odráží to každodenní realitu,” uvedl Jaroslav Mach z magistrátního odboru rozvoje a financování dopravy.

Tramvaj podle dopravního podniku navazuje na projekt Pokuta za půlku, který funguje od října. Opatření, kdy si černý pasažér může snížit pokutu o polovinu, pokud si zároveň koupí roční kupón za 3650 korun, už podle Dolínka využilo 2902 lidí. Tržby z těchto kupónů tak už přesáhly 10,5 miliónu korun.

Dolínek je náměstkem pro dopravu již téměř čtyři roky a za tu dobu Praha v zásadních projektech jako stavby městského nebo pražského okruhu, metra D či řešení problémů odstavných parkovišť P+R nijak výrazně nepokročila. Boj proti černým pasažérům má tak zjevně částečně odvrátit pozornost od zásadních dopravních staveb, které Praha potřebuje.

I sám Dolínek je před komunálními volbami opět připomíná, jako by doposud neměl na jejich realizaci žádný vliv. [celá zpráva]