Kristýna Léblová, Novinky

Na koupališti Kraví hora byl v neděli venkovní bazén napuštěn, ale pokladní zájemcům o venkovní koupání suše oznámila, že bazén není v provozu a bude až další den, tedy od pondělka.

„Nabídla nám ovšem vstupenky do vnitřního bazénu, nicméně bez možnosti vstupu do venkovního prostoru,“ řekla Novinkám návštěvnice, která kvůli představě vnitřního bazénu v takovém horku vstup nakonec vzdala.

Teploty o víkendu téměř atakovaly tropické hodnoty. „V sobotu bylo v Brně-Tuřanech naměřeno v maximech 27 stupňů a v neděli 29 stupňů,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Nedostatek personálu

Provozovatelem koupaliště Kraví hora je Úřad městské části města Brno-střed, který se prý snažil ze všech sil otevřít koupání co nejdříve, přestože se zpravidla otevírá až 1. června.

„Kolegové udělali maximum pro to, aby vzhledem k počasí mohli otevřít o týden dřív. Příprava na sezónu nespočívá jen v napuštění bazénu, ale je to minimálně dvouměsíční proces čištění, úklidu a přípravy celého areálu včetně zázemí, harmonogram příprav je vázán se spoustou činností, a to i nasmlouvaných s pevnými termíny. Nelze tedy ze dne na den otevřít,“ vysvětlila Novinkám mluvčí úřadu Kateřina Dobešová.

Dodala, že k otevření koupaliště je také zapotřebí patřičný personál, který má smlouvu odpovídající původnímu harmonogramu. Sehnat potřebný počet pracovníků ze dne na den prý nejde. „Obecně je letos velmi obtížné vůbec sehnat dostatek pracovníků na obsluhu koupaliště vzhledem k velice nízké nezaměstnanosti,“ řekla.

V Brně se nachází několik venkovních bazénů, nespokojená návštěvnice se pokusila obvolat i ostatní koupaliště, ale bez úspěchu. „Odpovědí mi bylo, že letní sezóna začíná prostě až v červnu a přes to nejede vlak. Nevadí, že venku je na padnutí,“ uvedla.

„Bohužel připravit celý areál na provoz není na dva dny, jak si většina lidí myslí. Když jsme před měsícem naplánovali datum otevření, od kterého se odvíjejí veškeré přípravné práce v areálu, nikdo netušil, jaké bude počasí. Koupaliště tedy ještě nebylo připraveno, a tudíž byl nesmysl sem pouštět veřejnost. Otevíráme 1. června, tak jako většina koupališť v Brně,“ napsali z koupaliště Dobrák.

Pražanům je hej

Lidé v Praze jsou na tom v tomto směru lépe. Koupaliště tam zpravidla otevřela pro jistotu už v květnu, byť třeba koupaliště Pražačka zůstalo zavřené kvůli rekonstrukci bazénu.

Na Petynce bylo o víkendu podle provozovatele narváno.

FOTO: archiv koupaliště Petynka

„O víkendu byla například Petynka narvaná k prasknutí, byli jsme tam s rodinou v sobotu a v neděli jsme byli na koupališti v Divoké Šárce, kde bývá voda strašně studená, ale vzhledem k vysokým teplotám byla už krásně vyhřátá,“ řekla Novinkám jedna z návštěvnic.

„Máme otevřeno od 1. května, o víkendu se zde protočilo kolem 2500 lidí,” potvrdili Novinkám na Petynce zájem lidí o víkendové koupání.