„Výrazně nadprůměrné teploty z právě končicího týdne budou pokračovat i v týdnu následujícím. Na konci května se očekávají v odpoledních hodinách místy i tropické teploty kolem 30 stupňů Celsia,” uvedli meteorologové.

Až do neděle 3. června by měla maxima setrvávat nad 25 stupni Celsia, přičemž noční teploty by měly dosahovat až 15 stupňů.

V týdnu od 4. do 6. června budou teploty ještě s čtyřicetiprocentní pravděpodobnostní nadprůměrné a s šedesátiprocentní průměrné, ve zbylých dvou týdnech pak průměrné.

Průměrná teplota v příštích čtyřech týdnech by měla činit 15,9 stupně Celsia. Nejnižší byla v roce 1974 - pouhých 13,6 stupně, nejvyšší pak v roce 2003, kdy průměr činil 19,8 stupně.

Srážkově bude celé období průměrné, přičemž v prvním týdnu od 28. května by měl být úhrn srážek nad průměrem kvůli bouřkám, které se čekají od úterý až do neděle.

Ve sledovaném období průměrně naprší 75 milimetrů srážek. Nejsušší bylo v roce 1994, kdy v daných čtyřech týdnech spadly jen 34 milimetry, naopak v roce 1965 napršelo 132 milimetrů.