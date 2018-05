Oldřich Danda, Právo

„Paní ministryně by si měla vzít dovolenou a odpočinout si, asi je přepracovaná. To je jediné, co vám k tomu řeknu,“ řekl v pátek Právu Babiš.

Šlechtová v úterý zveřejnila informaci, že poslala svou inspekci prověřit miliardové zakázky, které připravoval její předchůdce a místopředseda ANO Martin Stropnický. Inspekce podle Šlechtové našla v zakázkách řadu závažných pochybení, začala je proto vyšetřovat Vojenská policie (VP). Ta, stejně jako inspekce, spadá do pravomocí ministryně.

V pátek novinářům řekla, že vyšetřování zakázek na nákup radarů i vrtulníků nabírá na obrátkách a že už ji VP vyzvala ke svědecké výpovědi. „Půjdu tam se svým advokátem, protože jde o zakázky, které jsem pouze převzala,“ uvedla ministryně. Případ dozoruje státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Ministryně sdělila, že se v posledních pěti týdnech cítí ohrožena a že její ochranka musela několikrát zasahovat proti lidem, kteří ji údajně sledují.

Navíc dodala, že je pod „extrémním a intenzivním tlakem“ a že se cítí být lynčována médii, která patří do Babišova svěřenského fondu. „Jsem tu za něco lynčovaná, a přitom řeším bezpečnost tohoto státu. Přijde mi to nehorázné a ponižující. Několikrát mě sledovali. Ochranka musela zasáhnout. To chci řešit na Bezpečnostní radě státu,“ řekla ministryně.

A dodala: „Upřímně – nebudu dělat nikomu vola a nejsem něčí poskok.“ Koho tím myslela, už nevysvětlila. Na dotaz, co si o tlaku na sebe myslí, uvedla: „Souvislostí je hodně. Šlechtovou, která není ani členkou ANO a bojuje za stát…“. Chvíli se odmlčela a pak dodala: „Ale nechci ze sebe dělat Johanku z Arku.“

Vojenská policie, která ministryni zajišťuje ochranu, nechtěla incidenty komentovat. „Součástí ochrany je mimo jiné i ochrana proti sledování. Další informace Vojenská policie nebude sdělovat,“ řekla Právu mluvčí Vojenské policie Lenka Haberová.

Výroky Šlechtové se cítí zaskočen hlavně Stropnický, který ve středu požádal Babiše, aby vše vyřešilo předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Podle jeho slov v ČT je zvláštní, že mu Šlechtová nikdy o svých pochybnostech nic neřekla. „Já jsem žádnou válku nerozpoutal. Nabízel jsem kolegiální pomoc, respektive dialog. Paní kolegyně to řeší tímto způsobem,“ uvedl Stropnický.

Šlechtová podle svých slov tak jednala kvůli tomu, že letos 8. ledna, několik týdnů po svém nástupu na ministerstvo, dostala zprávu Vojenského zpravodajství o zakázce na osm radarů MADR od Izraele za 3,6 miliardy korun. „Ta zpráva je naprosto katastrofická k celému procesu zadání a komunikace v této zakázce,“ řekla Šlechtová.

Dodala, že obratem informaci postoupila premiérovi. Jestli jde o úmyslný trestný čin či o nedbalost, nedokáže podle svých slov posoudit. „Není to tak, že tu Šlechtová podává trestní oznámení na Stropnického. To v žádném případě. Dokonce si myslím, že pan ministr o tom nevěděl. Jsou tam ale takové nálezy, že inspekce podala podnět k policejnímu šetření,“ uvedla Šlechtová.

Ministryně včera zpochybnila i firmy ze zbrojařského konsorcia CSG. Firma Retia, pardubický výrobce radarů, je subdodavatelem izraelské firmy Elta Systems, která má armádě dodat radary MADR.

Podle Šlechtové kontrakt mj. komplikuje to, že Retia má otevřenou prověrku. „Pro mě bude velký problém, pokud bude mít stále otevřenou prověrku. Izrael si vzal Retii jako subdodavatele k tomu, že tato společnost má zajistit certifikaci a následně napojení na systémy NATO. To si myslím, že by byl problém pro každého,“ řekla Šlechtová.

Retia uvedla, že považuje za nestandardní, aby se k bezpečnostním prověrkám firem vyjadřovala členka vlády. „Společnost Retia je držitelem platné bezpečnostní prověrky na stupeň tajné. To, že je tato prověrka předmětem přezkumu, je známo již více než dva roky,“ uvedla Retia.

Ministryně se opřela i do firmy Eldis, která patří také k CSG a také vyrábí radary. Firma Tatra patřící také CSG chce dodat s francouzskou firmou Nexter armádě obrněnce Titus za pět miliard, ale nemá bezpečnostní prověrku.

Proto Tatra nabídla obraně, že obchod může zprostředkovat firma Eldis, která prověrku má. Ministryni se to nelíbí a žádá, aby Eldis nejdřív předložila licenci na výrobu Titusů. „Nechci, aby to byl průtokáč peněz, aby pouze kryla jiné společnosti tím, že má prověrku,“ řekla ministryně.

Blamáž kolem strategických akvizic, které mají nahradit zastaralé stroje, je hazardem s naší obranyschopností, ale i s dobrým jménem naší země mezi spojenci poslankyně Jana Černochová (ODS)

Události na obraně zaskočily i poslance branného výboru. Podle předsedkyně Jany Černochové (ODS) ji poslanci požádali o svolání mimořádné schůze, kde by měla vysvětlit vyšetřování armádních zakázek.

„Blamáž kolem strategických akvizic, které mají nahradit zastaralé stroje, je hazardem s naší obranyschopností, ale i s dobrým jménem naší země mezi spojenci,“ uvedla Černochová.