Renáta Bohuslavová, Novinky

Podle předsedy krajské organizace na Vysočině a kandidáta na ministra práce a sociálních věcí za ČSSD Petra Krčála se účast na hlasování na Vysočině zatím pohybuje kolem 60 až 70 procent. V jeho kraji podle něj během prvního týdne proběhlo hlasování již ve třetině krajských organizací.

„Důležité je, že k tomu hlasování chodí poměrně hodně členů. Víte, že my jsme dali nějaké dílčí doporučení formou dopisu, kde krajské organizace řekly, že podporují vstup do vlády,” řekl Novinkám Krčál, ale dodal, že průběžné výsledky neví, protože jsou tajné a každý den se odesílají do centrály v Praze.

Stejně účast hodnotí i pražský krajský předseda ČSSD Petr Pavlík. „Rozhodli jsme se, že do toho nebudeme mluvit a necháme to na liďáku. Já jsem zaregistroval účast tak mezi 60 až 80 procenty a výsledky vesměs byly většinově pro vstup do vlády,” přiblížil situaci v Praze Pavlík.

Hned v pondělí se hlasovalo například v Praze 6 nebo v Bohumíně.

V úterý přijede i předseda a plánuje se setkání. Zatím, když mluvím s jednotlivými předsedy, tak je to 50 na 50 Tomáš Svoboda, předseda karlovarské organizace ČSSD

Podpora pro vládu zaznívá i ze Středočeského, Pardubického nebo Jihočeského kraje. Naopak konzistentně proti vládě již od začátku stojí Ústecký kraj. Podle stranického předsedy kraje Miroslava Andrta má ale většina organizací v kraji hlasování teprve před sebou.

„Hlavní těžiště hlasování se bude odvíjet až v příštím týdnu," uvedl Andrt a dodal, že platí, že všech sedm okrsků podle předchozích slov vládu nepodpoří. Minulý pátek se v Teplicích také sešlo zhruba 70 členů s předsedou strany Janem Hamáčkem, ten je však podle Andrta nepřesvědčil. „Jednání u nás je vždy tvrdé, že říkáme věci otevřeně, ale není to nepřátelské. Můj dojem je, že naši lidé se spíš utvrdili v negativním pohledu na věc," dodal Andrt.

Na hlasování čeká i valná většina organizací na Zlínsku i Karlovarsku. „Hlasování máme spíš od začátku června. Myslím, že zájem tam je. V úterý přijede i předseda a plánuje se setkání. Zatím, když mluvím s jednotlivými předsedy, tak je to 50 na 50,” řekl Novinkám předseda karlovarské krajské organizace Tomáš Svoboda.

ČSSD doufá v konec hlasovací koalice SPD, ANO a KSČM

Průběh referenda je zajímavý i s ohledem na vývoj v Poslanecké sněmovně, kde se tento týden opět v několika hlasování projevila koalice ANO, SPD a KSČM.

Členové ČSSD nicméně doufají, že po vstupu do vlády tato koalice skončí. „Pokud se budou dodržovat principy v koaliční smlouvě, tak to bude v pořádku. V současné době ANO nic jiného nezbývá. Jsem přesvědčen o tom, že tam máme schopné lidi, kteří si to pohlídají,” řekl Novinkám Svoboda s tím, že si nemyslí, že by to na referendum mělo vliv.

Stejně to vidí i předseda zlínské organizace Lubomír Vaculín. „Pro mě je důležité z toho pohledu, jak dopadne referendum ve vztahu k nové vládě. Nemyslím si, že by to tak mělo fungovat dál,” řekl Vaculín k tomu, že nyní hlasovací koalice funguje a projevila se třeba i v tom, že poslanci nezařadili na jednání schůze mimořádný bod, ve kterém se měli zabývat prezidentovými slovy v kauze novičok.

Do referenda ČSSD se může do 15. června zapojit až 17 683 členů v 1093 organizacích. Aby platilo, musí se zúčastnit alespoň čtvrtina všech soc. demokratů. Pokud by byla účast nižší, rozhodne ústřední výkonný výbor strany.