Oldřich Danda, Právo

„Půjdu tam se svým advokátem, protože jde o zakázky, které jsem pouze převzala,“ řekla v pátek novinářům ministryně.

Vojenská policie obě zakázky vyšetřuje právě na popud Šlechtové. Ta se ale brání, že by nákupy, které připravoval její předchůdce Martin Stropnický, nechala prověřit bezdůvodně. Podle svých slov tak jednala kvůli tomu, že 8. ledna, několik týdnů po svém nástupu na ministerstvo, dostala „katastrofickou zprávu vojenského zpravodajství“ o zakázce na osm radarů MADR od Izraele v hodnotě 3,6 miliardy korun.

Zasedne bezpečnostní rada státu



„Obratem jsem tuto závažnou informaci postoupila premiérovi vlády,“ řekla Šlechtová. Zároveň nechala zakázku prověřit inspekcí ministra obrany, která přišla na „extrémně závažné poznatky“. A ty začala vyšetřovat pod vedením státního zástupce vojenská policie. Podobně to podle Šlechtové bylo se zakázkou na 12 vrtulníků, jejichž cena mohla dosáhnout až 13 miliard korun.

Stropnický je kroky své nástupkyně překvapen a požádal premiéra Andreje Babiše o svolání bezpečnostní rady státu. Podle něj je zvláštní, že se ho Šlechtová ani jednou ve svých pochybnostech nezeptala na jeho zkušenosti se zakázkami. Šlechtová na to reagovala: „Mrzí mě, že to pan ministr Stropnický vnímá úkorně, ale já proti němu nepodnikám žádné kroky.“

Již několik týdnů se spekuluje o tom, že Babiš se Šlechtovou nepočítá do nové vlády s ČSSD. Ministryně řekla, že to s ní Babiš ani nikdo jiný neřeší.

Zároveň novináře upozornila, že v posledních týdnech na sebe cítí enormní tlak a musí čelit i sledování. „Jediné, co k tomu mohu říci, je, že mě sledovali a ochranka to musela řešit,“ uvedla Šlechtová. Dodala, že to trvá asi pět týdnů a že se nebojí, protože má ochranku.