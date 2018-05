Oldřich Danda, Právo

Za tři týdny vyrazí 290 českých vojáků do Pobaltí na misi NATO na hranicích Ruska. Do Litvy, kam jede 250 vojáků hlavně z mechanizovaného praporu z Žatce, bude vypraven i speciální vojenský vlak s více než desítkou obrněných transportérů pandur.

Na plošinových vozech měly být pro ně naloženy i vyprošťovací vozy. Ale jejich dodání armádě se zaseklo a vojáci se budou muset během operací v Litvě obejít bez nich a v případě uvíznutí se budou muset spoléhat na vlastní síly nebo na pomoc spojenců.

Společnosti Tatra Trucks se dosud nepodařilo upravit veškeré požadované parametry vozidel vedoucí ke schválení a následnému předání uživateli mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek

Obrana si pět kusů vyprošťovacích vozů objednala za 197 miliónů korun již před dvěma lety od svého podniku Vojenský technický ústav (VTÚ). První vůz měli vojáci dostat již loni na konci července a zbývající čtyři do 30. listopadu, ale nestalo se tak.

Vyprošťovací vozy se skládají z podvozku Tatra 8x8 a nástavby polského výrobce PS Szczęśniak. Nejdříve byl problém v tom, že přípravky na vyprošťování – tedy oka a háky – byly ve špatných rozměrech a při zkoušce vytahování uvízlého panduru o sebe dřely. To se podařilo odstranit.

Poté podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška letos v lednu proběhly vojskové zkoušky, kterými vozy prošly. Armáda ale chtěla vozy ještě upravit. A proto muselo dojít k novým testům.

„Při těchto zkouškách se však společnosti Tatra Trucks, resp. jejím zahraničním subdodavatelům dosud nepodařilo upravit veškeré požadované parametry vozidel vedoucí ke schválení a následnému předání uživateli,“ řekl Právu Pejšek. Dodal, že armáda by mohla vozy dostat ještě během června. „Následně může dojít k dodatečnému nasazení vyprošťovacích vozidel do mise v Pobaltí,“ podotkl mluvčí.

Penále narostlo na 20 miliónů

VTÚ bude muset za zpoždění zaplatit ministerstvu miliónové penále. Pokuta dělá pět promile z celkové částky – tedy sto tisíc korun denně. Podle informací Práva už mělo penále převýšit 20 miliónů korun. Pejšek upozornil, že tuto částku bude vojenský ústav vymáhat od svých subdodavatelů.

Tatrovka ale nevidí důvod k tomu, aby penále musela platit, protože podle jejího mluvčího Andreje Čírtka v průběhu výroby pouze vycházeli vstříc dalším požadavkům armády nad rámec původní smlouvy.

„V průběhu vývoje a výroby vozidla Vojenský technický ústav jako nositel smlouvy a projektový manažer neshledal a nevytýkal Tatra Trucks ani jejím subdodavatelům žádný nedostatek,“ řekl Právu Čírtek.

Ministerstvo původně na vyprošťovací vozy vypsalo v roce 2014 soutěž, ale některým zájemcům se nelíbil požadavek armády, že vyprošťovací nadstavba musí být na podvozcích Tatra, protože se tatrovky v armádě osvědčily a mají levnější servis. Nespokojení výrobci se proto obrátili na antimonopolní úřad, aby to prošetřil. Ministerstvo proto raději z veřejné soutěže ustoupilo a zadalo zakázku přímo svému podniku.

Podle bývalého náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře je škoda, že vyprošťovací vozy vojáci nebudou mít na misi, ale že se bez nich obejdou. „Kdybychom vozy měli, tak by to byla přidaná hodnota. Když nebudou, nic se neděje,“ řekl Právu generál.

Češi mají v Pobaltí posílit čtyřtisícový kontingent NATO, které se kvůli situaci na Krymu a Ukrajině rozhodlo posílit svou přítomnost u hranic s Ruskem. Do Litvy, kde bude bojové seskupení pod velením německé armády, má vyrazit česká mechanizovaná rota o síle až 250 lidí, vyzbrojeni mají být právě pandury. Do Lotyšska zase míří minometná četa o velikosti do 40 lidí.

Misi v Pobaltí schválil parlament již loni. Vojáci mají zatím mandát do konce letošního roku. Ministerstvo obrany a vláda ale podaly Parlamentu návrh na prodloužení mise do roku 2020. Senátoři mise na roky 2019 a 2020 do Pobaltí i do dalších zemí už schválili.

Sněmovnu jednání teprve čeká. Je otázkou, zda schválení misí nezkomplikuje vyjednávání o vládě. Pro komunisty, od kterých ANO a ČSSD žádá podporu jejich menšinové vlády, jsou mise – hlavně ta v Pobaltí – trnem v oku.