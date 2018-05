jim, Právo

Referendum začalo tento týden a potrvá až do června. „Je divné, že se to referendum tak protahuje. Jsou země, které to stihnou za několik hodin,“ řekl Zeman. „Dospělý člověk možná nepotřebuje, aby ho jako dítě přesvědčoval a měl by mít na to už vytvořený názor,“ dodal v narážce na to, že vedení ČSSD hodlá v regionech přesvědčovat členy o přijetí vyjednané koaliční smlouvy.

Podle prezidenta se mírná většina členů v referendu rozhodne pro vládní angažmá, přičemž poznamenal, že „přitažlivost ministerských křesel je vysoká“.

Na rozhodování členů prý může mít vliv i udělení ministerstva zahraničí europoslanci Miroslavu Pochemu, který podle Zemana může působit „odpuzujícím“ dojmem. Prezidentovi vadí jeho postoje k migrační a izraelské politice a označil ho za amatéra.

Miroslav Poche (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

S šéfem soc. dem. Janem Hamáčkem se prý původně domluvil, že jeho angažmá stáhne a předloží mu jiného kandidáta na šéfa diplomacie.

„S úžasem jsem dověděl, že tato dohoda neplatí. Pokládal bych za ponižující ptát se proč, ale mohu se domnívat, že pan Hamáček je pod tlakem spolustraníků a pražské organizace. Ale nedělejme z toho věc osobního sporu,“ řekl Zeman.