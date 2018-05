hon, kab, Právo

Předseda ČSSD Jan Hamáček Právu k případné kandidatuře Paroubka řekl: "Budeme o tom jednat na předsednictvu ČSSD 15. 6."

"Nevím, jak budu na předsednictvu hlasovat. Je to rozporuplné. Zažil jsem pana Paroubka jako velmi pracovitého člověka, ale odešel od nás a založil si vlastní stranu. Nikdo ho nenutil odejít," poznamenal předseda klubu senátorů Petr Vícha.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka uvedl, že o Paroubkovi se bude rozhodovat až po ukončeni vnitrostranického referenda.

"Vzhledem k tomu, co pan Paroubek posledních osm let vůči soc. dem. činil za prohlášení a kroky, založil stranu LEV 21 atd. a permanentně ČSSD poškozoval, tak by byl výsměch, kdyby ho ČSSD přijala jako kandidáta. Já předpokládám, že k tomu nedojde. Byl by to velmi špatný krok, který by ČSSD podle mého názoru poškodil," řekl Právu předseda Senátu a člen grémia ČSSD Milan Štěch.

Téměř jednomyslné hlasování



Výsledky čtvrtečního hlasování v Ostravě jsou téměř jednomyslné, pro Paroubka hlasovali téměř všichni delegáti. Expremiér tak možná bude v podzimních volbách do Senátu kandidovat ve volebním obvodě č. 71 Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka. Kandidovat přitom chce jako nezávislý, do strany by znovu podle svých slov vstoupil až po volbách.

Paroubek, který do Ostravy přijel osobně, ve čtvrtek ve své řeči před účastníky okresní konference řekl, že sociální demokracie potřebuje změnu. „A upřímně řečeno, já jsem ta změna. Já jsem politiku dělal jinak, než ji dělalo vedení ČSSD, které po volbách v minulém roce skončilo,“ řekl Paroubek. Připustil zároveň, že to bude mít velmi těžké. „Moje vítězství by se rovnalo zázraku. Ale jak známo, zázraky se někdy dějí,“ řekl.

Za svou nevýhodu Paroubek označil skutečnost, že není v Moravskoslezském kraji doma, nicméně zmínil dřívější volební úspěchy některých jiných kandidátů, kteří také uspěli v senátních obvodech, kde nemají trvalé bydliště.

Nahradil by Sulovského



Přestože ostravská ČSSD Paroubka podporuje, s jeho kandidaturou to nebude jednoduché, protože expremiér má v celostátním vedení strany řadu odpůrců. Politik se se sociálními demokraty nerozešel v dobrém a o politickou kariéru se po svém odchodu z ČSSD snažil pod hlavičkou uskupení LEV 21, které vedl. V roce 2014 se rozhodl politiku pověsit na hřebík a odůvodňoval tím, že se chce věnovat rodině a podnikání.

Nyní po pár letech změnil názor a navzdory velké nevoli části ČSSD se pokouší vrátit do na politické výsluní právě pod hlavičkou této strany. O tom, zda se mu to podaří, tak bude jasno v červnu.

V případě svého volebního úspěchu by Paroubek v Senátu nahradil Leopolda Sulovského, který byl v jižním ostravském obvodě zvolen před šesti lety za hnutí Ostravak. Expremiér přitom tvrdí, že v regionu, kde současný prezident Miloš Zeman získal tři čtvrtiny hlasů při prezidentských volbách, bude v předvolební kampaní voliče informovat o tom, jak Sulovský často spolu s různými „obskurními iniciativami“ hlasuje právě proti názorům Miloše Zemana. „Voliči to asi nevědí, ale je třeba je o tom informovat,“ řekl.