Barbora Zpěváčková, Novinky

Poslankyně Maříková se Babiše ptala na Marakéšskou deklaraci. Kvůli dokumentu, který se týká migrace z afrických zemí, se Sněmovna dohadovala celé dopoledne. [celá zpráva]

Maříková mluvila o tom, že ministr vnitra Metnar souhlasil s deklarací. Dokument podle ní v mnoha bodech vyjadřuje podporu migraci z afrických zemí. „Podle politického prohlášení účastníci konference dokonce považují migraci za jeden ze zdrojů ekonomického růstu,“ prohlásila poslankyně, zatímco Babiš nesouhlasně kroutil hlavou.

„Co jste tady řekla, to jsou lži, paní kolegyně,“ vmetl Maříkové. „Jsou to jen deklarace, nic nebylo podepsáno. Africké státy mají udělat všechno pro to, aby zastavili tu migraci,“ vysvětloval premiér. „Věřte mi, že tady nemusíme strašit naše lidi, žádná migrace se nekoná,“ hřímal ve Sněmovně.

Babiš dostal jabloň



V rámci čtvrtečních interpelací dostal premiér dokonce dárek – živou sazenici jabloně. Babišovi ji přinesl Pirát Radek Holomčík.

„Toto je jabloň, odrůda Lobo. Před dvěma týdny proběhl seminář o agrolesnictví. Jakmile skončil, tak jsme objevili tuto sazenici s jasným vzkazem, že je to pro Andreje Babiše od agrolesníků,“ uvedl Holomčík. Apeloval na Babiše, aby vláda dodržela svůj plán ohledně adaptace na klimatické změny.

„Děkuji za dárek. Pokud máte odvahu, můžete to jít se mnou společně zasadit. Hádejte kam. Slyšel jste někdy o farmě Čapí hnízdo? Nedávno jsem tam měl svatbu, zasadil jsem tam lípu,“ odpověděl Babiš s tím, že adaptace na klimatické změny podporuje.