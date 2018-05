ren, Novinky

„Dodržím slib a podruhé jmenuji, bez ohledu na výsledek referenda, Andreje Babiše předsedou vlády,” řekl Zeman na Žofínském fóru na téma občanské odpovědnosti.

Dále zopakoval, že si nepřeje předčasné volby. „Stále trvám na tom, že předčasné volby jsou urážkou voličů a neschopností politiků. Koneckonců Andrej Babiš má vždy dvě varianty,” řekl Zeman.

Dvěma variantami myslel menšinovou vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM, nebo menšinovou vládu ANO s podporou KSČM a SPD. Tato koalice ve Sněmovně funguje už nyní, na což v úterý upozornila opozice. [celá zpráva]

Předčasné volby by podle Zemana měly výhodu v tom, že by se do Sněmovny podle něj nedostaly TOP 09 a Starostové.

Video

Záznam: Žofínské fórum na téma Občanská zodpovědnost za účasti Miloše Zemana

„Zmizel by exibicionista Kalosuek i s TOP 09. Možná by zmizeli i Starostové, protože ti jsou všude. Proč zrovna oni by měli mít monopol na Starosty. Ve Sněmovně by místo devíti bylo sedm stran, jak krásné,” dodal Zeman.

Prezident dostal i dotaz na to, zda jmenuje ministrem Miroslava Pocheho, kterého ČSSD navrhuje do resortu zahraničí. Dříve totiž řekl, že s jeho kandidaturou nesouhlasí. Nyní anglicky řekl, že to bude řešit, až bude problém aktuální. „Solve the problem when you face it“.