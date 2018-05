Novinky

Konvoje vyrazí z německého Vilsecku a přes naše území projedou ve dnech 29. až 30. května a 31. května až 1. června. Mířit budou na alianční cvičení Sabre Strike 2018.

První konvoj překročí hranice 29. května večer na přechodu Rozvadov. Po dálnici D5, Pražském okruhu a dálnici D10 dorazí do Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Další den budou pokračovat po dálnicích D10 a D11 na Hradec Králové a po silnici I/33 do Náchoda.

Trasa amerického konvoje

FOTO: Mapy.cz

„Tento blok čítající do 170 vozidel a do 300 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem,” informovalo ministerstvo obrany.

Druhý blok překročí hranice v Rozvadově 31. května. Přes Starou Boleslav se po stejné trase v deseti proudech přesune až na hraniční přechod v Náchodě.

Na přesun techniky budou dohlížet policisté i Vojenská policie.

„Během přesunu nejsou plánované žádné ukázky pro veřejnost,” připomněla armáda.