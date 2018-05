ren, zpe, Novinky

Mimořádný bod navrhl šéf ODS Petr Fiala. Sněmovna podle něj měla přijmout usnesení, že se v Česku nervový plyn nevyráběl ani neskladoval a odrazit se tak od usnesení zahraničního výboru.

Komunisté ale navrhli bod vyřadit. To podpořili poslanci ANO a SPD. „Občané jsou s odpovědí pana prezidenta spokojeni. Některé strany se toho snaží využít, aby dehonestovaly, nebo dokonce pohnaly prezidenta k nějaké odpovědnosti,” řekl na plénu Leo Luzar (KSČM).

Hlasování vyvolalo ve Sněmovně vlnu kritiky. „Musím konstatovat, že od těch politických stran, které hlasovaly pro vyřazení, to považuji za krajně neseriózní,” sdělil šéf ODS Petr Fiala. Poukázal na to, že organizační výbor bod na program zařadil.

Podobně mluvil i Kalousek. „Už vám nikdy nebudeme věřit. Nedělá vám problém lhát. Pokračujeme ve sbírání podpisů ke svolání mimořádné schůze,” oznámil.

Dnešní hlasovávání o zařazení bodu k Novičoku na program PS znovu jasně ukázalo, že koalice ANO, KSČM a SPD funguje bezchybně.

Jen tedy nechápu, proč vlastně dělá @CSSD referendum o vstupu do vlády, když už tu vládní koalice existuje? pic.twitter.com/sThbOPwH9s — Petr Fiala (@P_Fiala) 22. května 2018

Lídr ODS Fiala varoval, že to je vzkaz pro ČSSD, jaká koalice bude ve Sněmovně reálně fungovat. „Od začátku existuje ve Sněmovně koalice hnutí ANO, SPD a KSČM. To, že tady funguje i v těchto dnech, kdy začalo referendum ČSSD o vstupu do vlády s ANO, je důležitá zpráva pro všechny, kdo se rozhodují, jestli tu koalici podpořit,” upozornil Fiala.

Jsou uražení, vzkázal Filip



Komunisté svůj záměr avizovali už před začátkem schůze. „Pokládám jednání za již vyčerpané. Navrhovatelům bodu nejde o to, aby se dostaly k lidem další informace, ale jde pouze o jejich boj s prezidentem republiky, protože se cítí uraženi, že jejich kandidát nevyhrál,” řekl před jednáním předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Naší ambicí je, aby Sněmovna přijala usnesení, ve kterém jako ústavní autorita napraví škody, které napáchal prezident,” řekl před jednáním Sněmovny na tiskové konferenci šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ten dále dodal, že prezident slova o novičoku „řekl úmyslně s cílem prospět ruské propagandě”. [celá zpráva]

Novičok řešil zahraniční výbor



Strana původně navrhovala, aby k tématu byla svolána mimořádná schůze, ale již v minulých týdnech se kauzou zabýval zahraniční výbor, který přijal usnesení, že se v Česku nervový plyn nevyráběl ani neskladoval. Na to by měla v úterý Sněmovna navázat.

Na toto usnesení se odkazuje i ČSSD. „Na jednání organizačního výboru došlo ke shodě, že se Poslanecká sněmovna bude tímto jednání zabývat. Jako podklad pokládám usnesení zahraničního výboru,“ uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček.

Sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství zase prezidenta vyzvala, aby se příště v případě nejasností po četbě zpravodajských informací raději poradil s vládou či tajnými službami.

Pro jsou Piráti, ODS i ČSSD



„Už jen to, že se tu zpochybňují naše spojenecké závazky a že prezident říká něco jiného, než říká vláda, je důvod pro projednání. ODS bodu využije, aby přednesla vlastní návrh usnesení,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

„Chceme, aby Sněmovna vyslala jasný signál, že v České republice se novičok nevyráběl a prezident Zeman poškodil Českou republiku na mezinárodním poli a posloužil ruské propagandě," řekl předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.

Projednávání kauzy novičok na plénu Sněmovny nepodpoří kromě KSČM také SPD. „Kauza novičoku je využívána ke skandalizaci prezidenta republiky,” řekl předseda poslanců Radim Fiala.