nšt, Novinky

Ruské kolo vysoké třicet pět metrů z roku 1981 a historická horská dráha dosud patřily mezi dominanty Výstaviště. „Bezpochyby je můžeme zařadit mezi jedny z nejstarších atrakcí v celé Evropě,“ řekl Pavel Klaška, předseda představenstva pražského Výstaviště, které po mnoha letech projde celkovou proměnou.

Před očima návštěvníků pražského Výstaviště se ruské kolo již pomalu ztrácí před očima.

FOTO: Novinky

„Ruské kolo odjede z Prahy do Polska, kde ho budou provozovat jiní majitelé. Jeho demontáž bude probíhat ještě v následujících dnech. Je zapotřebí ho likvidovat pomocí jeřábu, je to poměrně náročné,” sdělil Novinkám Jan Kočka, provozovatel ruského kola.

Podle majitele horské dráhy Jaroslava Štauberta si demontáž atrakce po tolika letech provozu nezasloužila. Naposled se na ni mohli lidé svést o víkendu, účast proto byla veliká. Na obranu horské dráhy vznikla také na Facebooku občanská iniciativa s názvem Zachraňme horskou dráhu. I přes veškerou snahu se však atrakci zachránit nepodařilo.

Areál by měl být nově rozdělen do pěti zón – kulturní, kulturně komerční, relační, sportovní a zóny zábavy. Matějská pouť z metropole ale nezmizí, a tak se na ni i přes veškeré proměny mohou návštěvníci těšit i další rok.

Na horské dráze se už návštěvníci Výstaviště nesvezou.

FOTO: Novinky

Názory společnosti na demontáž atrakcí jsou různé. „Proti likvidaci určitě nic nemám, podle mého názoru mají atrakce už dávno odslouženo, a pokud místo toho vznikne nějaká funkční věc, tak s tím jedině souhlasím,“ sdělil Novinkám Richard Gasparoti, místní z Prahy 7.

Oproti tomu se najdou i odpůrci této změny, kteří by ruské kolo i horskou dráhu na Výstavišti chtěli i nadále. „Myslím si, že je to velká škoda, protože i přes to, že to vypadá trochu chatrně, tak je to velká historická památka, která by tu určitě měla zůstat. Jen se trochu upravit a opět zprovoznit. Je to přeci součástí tohoto areálu,“ řekla Novinkám místní Alena Svobodová.