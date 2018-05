Novinky, ČTK

Tající sníh v letošní zimě nestačil podle Kubaly doplnit vodní deficit a toky jsou hluboko pod dlouhodobými měsíčními průměry. Někde až na pěti až sedmi procentech průměrné hodnoty. Maximálně nyní podle něj jde o polovinu běžného průtoku v květnu.

„Situace je výrazně lepší na vodních tocích, kde jsou vodní nádrže,” dodal Kubala. I tak je na nich menší přítok než odtok. „Na této skutečnosti nic nezměnily ani srážky v předchozích dnech,” řekl. Například orlická nádrž se stále vyprazdňuje.

Takhle mohou vypadat brzo všechny řeky. Na snímku situace na Sázavě v roce 2015.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pokud nepřijdou souvislejší srážky, které by nádrže znovu naplnily, tak v červenci by nemusela být Vltava sjízdná kvůli úseku Hněvkovice - Kořensko, kde by byla nedostatečná plavební hloubka. Problém by také mohl být na nádrži Orlík, kde by se kolejnice sloužící na sundání lodí dostaly nad hladinu.

Pětinový průtok v Chuchli

Například v pražské Chuchli je nyní průtok kolem 50 krychlových metrů za vteřinu, květnové průměry jsou podle Kubaly přibližně 270 metrů krychlových. Opačným extrémem byl například průtok při povodni v polovině června 2013, kdy tudy teklo 1080 metrů krychlových vody za vteřinu.

Díky plavební komoře na Hněvkovickém jezu u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku, která je v provozu od loňského května, se meziročně více než zdvojnásobil pohyb plavidel na vodní cestě České Budějovice - Týn nad Vltavou. Loni od května do října tudy proplulo 6253 plavidel. Plavební komorou na jezu Hněvkovice proplulo 1310 plavidel, z toho bylo 239 osobních lodí.

Poslední deštivé dny se výrazně neprojevily ani na moravských řekách, hladiny se zvedly jen mírně, a to jen na některých tocích. Povodí Moravy stále eviduje na deseti z 200 měřicích stanic hranici sucha.