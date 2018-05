Jiří Novotný, Právo

V médiích jste se vyjádřil, že za nynější situace, kdy se kvůli mýtnému tendru snáší na vaši hlavu ostrá kritika, se vám nechce pokračovat v práci. Znamená to, že podáte rezignaci?

Definitivní ještě nic není. Je totiž otázka, jak dopadne vyjednávání o chystané vládní koalici ANO s ČSSD a podporou komunistů. Mám informace, že mne ve vládě nechtějí. Kdybych byl ten blok, který brání sestavení nové vlády, tak se postu rozhodně držet nebudu. Sám ale podat rezignaci nechci.

Váš odchod tedy nemusí být otázkou pár dnů?

V každém případě dosloužím do té doby, než vznikne nová vláda. Nechci odcházet od rozdělané práce a udělat svého nástupce za stávající situace, kdy ministerstvo dopravy čelí takovému tlaku na zrušení mýtného tendru, nešťastným. Faktem ovšem je, že bez politické podpory nemá práce smysl.

Vzdát se chcete i poslaneckého mandátu?

O tom je ještě předčasné hovořit. Těžko bych ho ale mohl dál vykonávat, kdyby se náš poslanecký klub hnutí ANO dostal do kleští KSČM.

Není škoda, že byste měl opustit ministerský post v době, kdy máte rozjeto tolik legislativních změn, které čekají na schválení?

Máte pravdu, rozjetou opravdu máme spoustu dobrých věcí. Zahájili jsme množství dálničních staveb, takže by se dala sbírat smetana a přestřihovat pásky.

Faktem také je, že na rozdíl od dřívějších časů se na ministerstvu nemusí řešit žádné skandály. Pokud jde o spory, jsou jen pracovní. A to nesvědčí o tom, že by pod mým vedením panovala na ministerstvu nějaká špatná atmosféra.

V práci lze ovšem pokračovat jen v případě, že existuje jednoznačná podpora, a ta mi teď chybí.

Litujete tedy, že byste měl skončit?

Byla by to škoda, avšak já nejsem ten, který by na ministerském křesle lpěl. Nedělám to pro peníze. Snažím se udělat něco dobrého pro tuto krásnou zemi. Možná jsem naivní, ale je to prostě tak.