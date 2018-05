Renáta Bohuslavová, Novinky

„Domnívám se, že by bylo špatné, aby na to paní Nekolová přistoupila, a myslím, že je natolik schopná, že tuto nabídku nepřijme,” řekl Novinkám zastupitel Ústeckého kraje Pavel Csonka.

To, že vládní zmocněnkyně Gabriela Nekolová nabídku být ministryní práce a sociálních věcí výměnou za to, že Ústecký kraj v referendu podpoří vládu s ANO a podporou komunistů, odmítla, potvrdili Novinkám i další členové z kraje, kteří si však nepřáli být jmenováni.

Nedívám se na to pozitivně. Přijde mi to jako politická prostituce zastupitel Ústeckého kraje Pavel Csonka

„Odmítli jsme veškeré nabídky ANO. Gabriela ji vnímala ve velmi osobní rovině. Ústecký kraj se nikdy nezpronevěří tomu, co slíbil voličům. Pro nás zůstal problém trestně stíhaná osoba ve vládě,” uvedl jeden z nich a dodal, že rozhodování bylo složité, protože takto lukrativní nabídku kraj nikdy nedostal.

„Nedívám se na to pozitivně. Přijde mi to jako politická prostituce,” doplnil Csonka.

Podle třetího krajského zastupitele se jedná o stanovisko všech sedmi okresů. Zároveň potvrdil, že křeslo ministra práce a sociálních věcí nepřijme ani současný náměstek hejtmana Martin Klika.

Od členů kraje zaznívá zejména to, že není správné nominovat do vlády kandidáta právě z regionu, který je zásadně proti vládní spolupráci a kritizuje především to, že je v ní trestně stíhaný člověk. Bylo by to podle nich „pokrytecké”.

Hamáček objíždí kraje



Kromě Ústeckého kraje se kritické hlasy k vládní spolupráci ozývají i z Moravskoslezského a Plzeňského kraje. A zcela jasno není ani v dalších částech republiky. [celá zpráva]

Předseda ČSSD Jan Hamáček během posledního týdne jednotlivé kraje objíždí a snaží se členy krajských organizací přesvědčit, aby na spolupráci kývli. Po odpoledním jednání stranického grémia a předsednictva v Praze, kde by měl být sestaven konečný seznam pěti ministrů za ČSSD, vyrazí právě do Teplic a bude s ústeckou krajskou organizací situaci řešit.

Výsledky vnitrostranického referenda, v němž více než sedmnáct tisíc členů o vládní spolupráci rozhodne, by měly být známy 15. června.