Babiš v dopisu ministry prosí, aby podle požadavku Šlechtové „na svých resortech spočítali náklady na zahraniční a tuzemské pracovní cesty ministrů, včetně využití leteckých tříd a vládní letky a nákladů na doprovod a související servisní služby”. Údaje chce Babiš za celé období minulé vlády i dobu činnosti současného kabinetu.

Je to interní dokument, který nechceme medializovat. mluvčí vlády Barbora Peterová

Zároveň přidal své dva požadavky na vyčíslení všech externích poradenských a PR smluv navázaných přímo na ministra a na vyčíslení útrat za reprezentační fond kabinetu ministra. Vyúčtování chce mít k dispozici do pondělí 28. května.

Na existenci dopisu upozornil server Tn.cz. Mluvčí vlády Barbora Peterová ji potvrdila s tím, že „je to interní dokument, který nechceme medializovat”.

Šlechtová: Vedou proti mně kampaň



Šlechtová ve středu Babiše požádala v otevřeném dopise, aby zadal vyhodnocení nákladů všech ministerstev minulé vlády na pracovní cesty. Požadavkem se brání obvinění z nehospodárnosti při využívání VIP služeb, na něž tento týden poukázaly Lidové noviny. [celá zpráva]

Ty napsaly, že jako ministryně pro místní rozvoj využívala na letišti VIP služeb a stát za to zaplatil asi 310 000 korun. Babiš to po jednání vlády označil za plýtvání. V dopisu členům vlády rovněž poznamenal, že moc nerozumí tomu, proč ministryně svou žádost členům vlády nesdělila osobně, „jak to děláme my všichni“.

Šlechtová informace označila za nehorázné a účelové a napsala, že je proti ní jako člence vlády a ministerstva obrany vedena útočná diskreditační kampaň. Lidové noviny patří do vydavatelství Mafra, které vlastnil Babiš a stejně jako další majetek ho vložil do svěřenského fondu.