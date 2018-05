Novinky

Čejková dostala za leden, únor a březen celkem 230 tisíc. Lukrativní kontrakt byl sice k 15. dubnu zrušen, někdejší moderátorka však dostala interní smlouvu a působí na ministerstvu jako koordinační pracovnice. Ve středu to uvedl server Blesk Zprávy. Čejková nyní bere podle serveru 50 tisíc měsíčně.

Původní smlouva stanovila, že za mediální poradenství, koordinaci komunikace a další služby může v případě, že odpracuje měsíčně 160 hodin, inkasovat odměnu 181 000 korun. Při smlouvě uzavřené na čtvrt roku to činilo přes 540 000 korun.

Kontrakt naštval premiéra a šéfa ANO Babiše, který přikázal Milkovi, aby smlouvu okamžitě zrušil. „Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili,“ řekl Babiš Novinkám začátkem dubna. [celá zpráva]

„Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné,“ dodal tehdy premiér v demisi.

Milek se bránil, že Čejková pracuje za dva lidi. „Přijal jsem dva lidi, a to tajemníka a poradkyni. Ta fakticky vykonává práci, kterou potřebuju a která předtím byla rozdělena mezi více lidí,” vysvětloval Milek.