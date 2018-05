zpe, Novinky

„Pokud veřejnost akceptuje, že trestně stíhaný politik může být premiérem, tak holt to trestní stíhání asi brzo vyšumí. Premiér jako hlava výkonné moci má tolik nástrojů, že státní zástupci a policisté by museli být světci s mučednickými sklony, aby nepodlehli, a to nejsou,“ řekl Novinkám šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že nechce dělat unáhlené soudy. „Snažím se věřit, že odchod pana brigádního generála Trojánka nijak nesouvisí s probíhajícím policejním vyšetřováním premiéra Andreje Babiše,“ vyjádřil se Fiala.

Odchod Trojánka považuje za problematický předseda hnutí STAN Petr Gazdík. „Je to další z kroků, které by se neměly dít. Ta série podivných kroků kolem této věci jen usvědčuje z toho, že člověk, který má problémy s trestním stíháním, by nikdy neměl být členem vlády,“ míní Gazdík.

„Vždy tady bude podivnost toho, jestli to není náhodou politicky ovlivněno. Což v tomto případě smrdí,“ dodal Gazdík.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lídr KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že kvůli veřejným vyjádřením premiéra směrem k Nevtípilovi může docházet ke spekulacím. „Obviňováním, že se kauzy dají kupovat, a dehonestace lidí od policie může svádět k tomu, že se lidé budou ptát, co je za tím. Proto ta předchozí vyjádření premiéra považuji za nešťastná,“ sdělil Bělobrádek.

Trojánek se za vyšetřovatele Čapího hnízda a svého podřízeného Nevtípila postavil opakovaně. V lednu tohoto roku například v reakci na Babišova slova o tom, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo je zpolitizované, uvedl: „Absolutně vylučuji jakýkoli politický zásah do vyšetřování a odmítám spekulace o nezákonnosti postupu policejního orgánu.”