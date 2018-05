Zeman by měl na podzim opět vyrazit do Číny

Prezident Miloš Zeman by měl na podzim opět navštívit Čínu. Do Šanghaje podle informací ČTK poletí především na mezinárodní veletrh věnovaný dovozu do Číny. Konat se bude v první polovině listopadu. Zeman by měl také letos navštívit Izrael, v Praze naopak přivítá podle dřívějších informací třeba indického prezidenta. Květnová cesta francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byla zatím odložena.