Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

A důvod, proč by měla být Válková vyzvána v rámci disciplinárního řízení k omluvě anebo k peněžité pokutě ve výši měsíčního platu, což je v jejím případě 106 700 Kč hrubého? Poslankyně při jednání sněmovního výboru při kritice postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí a opatrovnických soudů použila pro své argumenty osobní údaje konkrétní nezletilé dívky.

To je podle advokátky otce dívky zásah do osobnostních práv. Právě proto se advokátka obrátila na ÚOOÚ, který ale dal od podnětu ruce pryč a zaslal ho s odkazem na imunitu mandátovému a imunitnímu výboru.

Advokátka přitom poukázala na to, že jednání výboru se vedle poslanců účastnili i další hosté včetně novinářů, a Válková tudíž neměla o konkrétní osobě veřejně mluvit. Informaci zaslala také šéfovi dolní komory Radku Vondráčkovi (ANO), předsedkyni sociálního výboru Radce Maxové (ANO), ombudsmance Anně Šabatové i ministrům práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové a spravedlnosti Robertu Pelikánovi (oba ANO).

Právní souboj

Jenže mandátový výbor, který by se měl případem zabývat, nejspíš projednávání také odmítne. „Není to věc, kterou bychom se měli zabývat,“ řekl Právu předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) s odkazem na stanoviska sněmovních legislativců.

Podle něj by měl případné šetření zahájit správní orgán, tedy úřad, a pokud by se zákonodárce odvolal na beztrestnost za výroky ve Sněmovně, pak by bylo možné případ řešit ve výboru v rámci disciplinárního řízení.

Grospič odmítl sdělit jakékoli podrobnosti, koho a čeho se kauza týká. Pouze poznamenal, že imunitní výbor nikdy v minulosti podobnou záležitost neřešil.

Právnička a exministryně spravedlnosti Válková už ale – jak plyne z informací Práva – dopředu dala najevo, že nemá sebemenší úmysl omlouvat se. Tvrdí, že v zájmu nezletilého dítěte není utajení jeho totožnosti, proto upřednostnila zájem dítěte na urychleném prošetření případu. Válková ho prý i nadále hodlá sledovat a případně i komentovat.