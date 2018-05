Rodičovská vzroste na 300 tisíc, plánuje vláda

Rodičovský příspěvek by měl v budoucích letech vzrůst ze současných 220 na rovných 300 tisíc korun. Vyplývá to z programového prohlášení vlády, na němž se dohodly ANO a ČSSD. Je to o padesát tisíc korun vyšší růst, než s jakým počítala rodinná koncepce bývalé vlády ČSSD, ANO a lidovců.