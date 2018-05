ren, Novinky

„Jednou z možností je pozvat všechny parlamentní strany a zeptat se jich, jestli bychom se nedomluvili na volbách příští rok v květnu 2019, když budou evropské volby,” řekl na tiskové konferenci po jednání Andrej Babiš na dotaz, co by se stalo, pokud by se členové sociální demokracie ve vnitrostranickém referendu vyjádřili proti vládní spolupráci s ANO.

Společnou koalici v pátek naopak jednomyslně schválili poslanci a výbor hnutí ANO. [celá zpráva] Sociální demokracie vyhlásí vnitrostranické referendum zřejmě v pátek odpoledne.

Babiš pohrozil předčasnými volbami už letos v únoru v rozhovoru pro Právo. Ty by se podle jeho tehdejšího vyjádření mohly konat v případě, že jeho druhá vláda nezíská důvěru do letošního května. [celá zpráva] Ostatní strany to tehdy označily za nátlak. Podruhé se o předčasných volbách Babiš zmínil po krachu prvního jednání s ČSSD o vládě. [celá zpráva] S variantou předčasných voleb nesouhlasí ani prezident Miloš Zeman, který ve vánočním projevu se zaťatou pěstí rezolutně prohlásil, že takovou variantu nepřipustí.