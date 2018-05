Renáta Bohuslavová, Novinky

„My už koblihy dávno nerozdáváme, rozdáváme na počkání tuhle knížku,” uvítal studenty Národohospodářské fakulty VŠE Babiš s tím, že se v knize nechal inspirovat Janem Antonínem Baťou.

Předseda hnutí ANO dodal, že kdyby si jeho knihu ostatní politici přečetli, tak by šli po revoluci „do světa” a inspirovali by se tam. „Možná by nám tehdy někdo poradil, že nemáme privatizovat vodu, uhlí nebo elektřinu,” dodal Babiš s tím, že už Antonín Baťa psal o tom, že je třeba postavit dálnici do Rakouska.

Přitom právě jeho hnutí ANO mělo v bývalé vládě čtyři roky v čele ministerstva dopravy Dana Ťoka, který pokračuje i v současném kabinetu. Dálnice do Vídně je však stále v nedohlednu.

Babiš: Karenční doba je průšvih



Dostalo se i na téma skládání vlády. Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík Babišovi vyčetl, že ANO přistoupilo na požadavek ČSSD a vložilo do programového prohlášení zrušení karenční doby a opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci.

„A s kým máme udělat tu vládu,” ptal se Babiš. „My jim říkáme, že to bude průšvih, ale buď chcete vládu s důvěrou, nebo něco jiného,” dodal Babiš.

Babiš: S důvěrou nebo bez důvěry? Rozdíl nevidím



Babiš studenty také přesvědčoval o tom, že jeho vláda „maká”. Rozdíl mezi kabinetem s důvěrou a bez důvěry nevidí. „Skutečně pracujeme a já osobně si myslím, že nebude rozdíl v nasazení poté, až dostaneme důvěru,” řekl Babiš.

Premiér v demisi Andrej Babiš přichází přednášet 10. května 2018 na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze o svých znalostech a zkušenostech v oblasti aktuální hospodářské politiky ČR, strategii a cílech vlády.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

„Peněz jsem vybral hafo”



Jako klad zmínil, že jeho vláda zrušila post ministra pro vědu a výzkum, na což nyní dohlíží sám premiér, i post ministra pro lidská práva. „Já jsem měl na starosti peníze a těch jsem vybral hafo a z toho se všechno platilo,” uvedl Babiš za všeobecného pobavení studentů ke svému působení v roli ministra financí v bývalé vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), jež podle něj měla moc ministrů.

Opět zmínil Švýcarsko jako vzor vládnutí. „Nejlepší model je ve Švýcarsku, kde je jen sedm ministrů a kde lidi ani politiky neznají,” řekl Babiš za smíchu studentů.

Během prezentace, kterou mu podle jeho slov připravilo ministerstvo financí, přeskakoval od Evropské unie k insolvenčnímu zákonu až k suchu.

„To jsem zvědavá, co z toho budeme psát,” řekla jedna ze studentek, když premiér přeskakoval z tématu na téma. Z bloku ministerských přednášek mají totiž studenti na konci semestru dělat atestaci v rámci předmětu Hospodářská politika pohledem jejich tvůrců.

Jsme populisti, ale s tím nemám problém

Babiš před studenty mluvil i o slevách na jízdné, což se mezi posluchači nesetkalo zrovna s kladným ohlasem.

„Mohou říkat, že jsme populisti. Já s tím problém nemám. To znamená pro lidi, že,“ obrátil se na děkana Ševčíka, který přednášku bedlivě sledoval.

Ševčík studenty na závěr přednášky ujistil, že kniha, kterou Babiš na přednášce propagoval, není povinnou literaturou, ale pouze doporučenou. „Ale měla by být povinná,“ přisadil si v dobré náladě Babiš.