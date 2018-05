jas, Novinky

Do Sněmovny by se za současné situace nedostali Starostové a TOP 09. Obě strany by dostaly shodně 3,9 procenta hlasů.

Podpora Strany zelených a Svobodných je na úrovni 0,8 procenta.

Předpokládaný zisk mandátů v dubnu podle STEM

FOTO: David Ryneš, Novinky

Při hypotetickém přepočtu na mandáty by ANO ve Sněmovně obsadilo 85 křesel. ODS by měla 32 a Piráti 29 mandátů. SPD by měla 17 zástupců, komunisté 16 a ČSSD 14. Lidovci by měli sedm křesel.

Voleb by se zúčastnilo 62 procent oprávněných voličů.

STAN a TOP 09 zamíchaly počty mandátů



Skutečnost, že by se podle modelu nedostali do Sněmovny Starostové ani zástupci TOP 09, „silně zamíchala počtem mandátů“, připomněla agentura.

Z výsledků plyne, že pokračuje posilování ODS, mírně ztrácí sociální demokraté a SPD, která se však může spoléhat na relativně pevné voličské jádro stoupenců Tomia Okamury.

Volební model podle STEM (v procentech)

12/2017 2/2018 4/2018 ANO 33,0 32,5 32,9 ODS 9,6 11,0 13,7 Piráti 12,2 13,3 13,5 SPD 8,7 9,5 9,0 KSČM 8,8 8,7 8,5 ČSSD 8,0 7,1 7,0 KDU-ČSL 5,4 5,2 5,4 TOP 09 4,4 4,6 3,9 STAN 5,2 4,0 3,9 zdroj: STEM

„KDU-ČSL se pohybuje těsně nad pětiprocentním prahem. Data naznačují, že její volební jádro již není tak pevné, jak bývalo,“ připomněl STEM.

Průzkum proběhl od 19. do 29. dubna a zapojilo se do něj 1046 respondentů.

„Hnutí ANO by na základě současných výsledků mělo několik možností, jak vytvořit dvoustrannou volební koalici. Koalice s krajními politickými stranami (KSČM nebo SPD) by byla jen velmi těsná a nejspíš by nebyla funkční. Koalice ANO a ODS by dala dohromady 117 mandátů, koalice ANO a Pirátů 114 mandátů,“ uvedla agentura k hypotetickému skládání kabinetu na základě nového rozložení sil.