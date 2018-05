Novinky

Kolona několika vozů s ruskými nápisy a vlajkami dorazila na Václavské náměstí v okamžiku, kdy se dav demonstrantů vydával na plánovaný pochod centrem Prahy. Okamžitě to vyvolalo rozruch a policie musela řešit několik potyček. Vzduchem létaly verbální urážky a dav jednotně skandoval „Ruský s**ně!” či „Česko není Rusko!”.

Organizátoři se snažili situaci spolu s několika desítkami policistů krotit. „Je to provokace, děláte přesně to, co chtějí! Ignorujte je,” apelovali na demonstrující. Někteří účastníci toho však nedbali a osazenstvo automobilů počastovali řadou vulgarit či gest, k vidění bylo i bouchání či kopání do dotčených automobilů.

Po několika desítkách minut se situaci podařilo uklidnit, policisté museli automobilům uvolnit v davu cestu. Lidé se poté vydali na plánovaný průvod kolem Střeleckého ostrova do ulice Politických vězňů před sídlo KSČM. Zde chtějí organizátoři umístit bílé protestní lístky se vzkazy pro komunisty a popřípadě bílé protestní květiny.

Trasa pochod u kolem Střeleckého ostrova do ulice Politických vězňů, kde sídlí KSČM.

Projevy i hudba



Potyčce předcházel víc než hodinový program, při němž si desítky až stovky lidí s transparenty namířenými proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi a jeho vládě vyslechli projevy a hudební vystoupení pozvaných hostů.

K vidění byly transparenty jako „Estébácká vládo, nejsme tupé stádo” či „Babiše do koše”. Krátce po 19. hodině po zaznění české státní hymny se dav vydal na průvod.

Demonstrace aktivistické skupiny AUVA nazvaná Babiši odstupte! Obětí totality už bylo dost, nepřipusťme další! v Praze

Akce organizovaná aktivistickou skupinou AUVA (Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi) a dobrovolnickým spolkem Pulse of Europe, díky němuž byly k vidění i vlajky Evropské unie, se postupně přesune před sídlo KSČM, s jejímž zapojením do vlády organizátoři nesouhlasí. KSČM by sice do vlády přímo vstoupit neměla, měla by ale podporovat menšinový kabinet ANO a ČSSD.

Návrat komunistů k moci podle organizátorů umožnil právě Babiš, který čelí obvinění v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. „Je jasné že papalášským komunistům tohle nevadí, problémy vlivných lidí se za jejich režimu neřešily, respektive si mohli dělat, co chtěli,” uvedli svolavatelé.

„Samozřejmě že se komunisté zase chtějí tvářit jako demokraté a jako rozumná strana, jak jinak by získali preference, ale z minulosti víme, že umí jen lhát, manipulovat, zakazovat, přikazovat a ničit životy,” dodali také.

Babiš brání vzniku vlády



Jako hlavní cíl si organizátoři vytyčili požadavek, aby Babiš opustil funkci premiéra. „Žádáme obviněného premiéra v demisi Babiše, aby přiznal, že neumí složit demokratickou vládu, která nebude zatížena jeho problémy, a požádal prezidenta, aby pověřil složením vlády někoho jiného,” vyzvali na Facebooku.

„Jen jeho osoba tomu brání,” doplnila pro Novinky v průběhu akce její spoluorganizátorka Pavla Carbolová. „Vadí nám, že se (Babiš) udržuje ve vládě místo toho, aby odstoupil a umožnil vznik demokratické vlády,” přiblížila důvody pro svolání demonstrace.

Proti Babišovi i jeho vládě se v minulých dnech protestovalo nejen v Praze už několikrát. Carbolová uvedla, že organizátoři jednotlivých akcí se spolu snaží spolupracovat tak, aby se jejich záměry příliš nedrolily. V protestech proti šéfovi hnutí ANO hodlají pokračovat bez ohledu na zrod nové vlády ČSSD a ANO s podporou komunistů.