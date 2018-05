Novinky, ČTK, Právo

Babiš a Hamáček mají diskutovat především o koaliční smlouvě, kam chce soc. dem. prosadit několik pojistek, které ANO odmítá – záruku, že odsouzený člen vlády odejde, že po demisi všech pěti ministrů ČSSD skončí i premiér a že okamurovci budou odvoláni ze sněmovních funkcí.

„Jestli má hnutí ANO záložní plán, potom nemůže myslet vážně spolupráci se soc. dem. A pak by ta vláda neměla vzniknout. To je jednoduchý závěr,“ řekl v neděli v ČT místopředseda ČSSD Martin Netolický s narážkou na hlasování ANO a SPD ve Sněmovně. Podle místopředsedy ANO Petra Vokřála ale nebude jednání o odvolání představitelů SPD jednoduché.

„Musím říci, že tato podmínka je pro nás obtížně přijatelná. Velmi neradi bychom destabilizovali Sněmovnu nějakými zásadními změnami. Rozložení ve Sněmovně bylo schváleno ještě předtím, než jsme došli do fáze vyjednávání o vládě. Je to o tom, že si musíme věřit,“ řekl v ČT. Podle něj zatím žádný plán B v případě krachu jednání s ČSSD není.

Stojící šéf SPD Tomio Okamura s předsedou poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem

FOTO: Petr Horník, Právo

Netolický kontroval, že jednání o rozdělení postů ve Sněmovně byla mimo programové priority. „Pokud teď vzniká nějaká vláda jednotlivých stran a má nějaký program, tak by se to mělo odrazit i ve složení orgánů ve Sněmovně. Vždycky to souviselo a souviset bude. Vláda je závislá na Sněmovně,“ zdůraznil.

Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Ferjenčíka si ANO nechává v podobě podpory SPD zadní vrátka. „Je zjevné, že je nechtějí odvolat, aby to pak mohli s SPD poskládat. Kdyby je odvolali, tak by razantně zvýšili šanci, že ČSSD v referendu vládu schválí,“ uvedl.

Hamáček nedávno řekl, že pokud v pondělí nenastane nějaký zásadní problém, mohlo by vedení ČSSD v pátek vyhlásit vnitrostranické referendum.