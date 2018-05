Novinky

„Myslela jsem si, že se podepíše, proč by ne,“ řekla Novinkám Šárka Václavíková, která působí v dobrovolnické organizaci Společně Brno. Rozhovor s Babišem natočila na mobilní telefon její kamarádka. „Vycítily jsme, že kolem něj chodí všichni po špičkách,“ popsala atmosféru kolem Babiše Václavíková.

Na záznamu je vidět, jak Babiš sedí za stolem, kolem sebe má desítky výtisků své knihy O čem sním, když náhodou spím a je připraven k autogramiádě. Knihu od Kmenty, která je k Babišovi kritická, však Václavíkové odmítá podepsat.

Na její námitku, že je to přece jen papír, se šéf ANO začne vyjadřovat o Kmentovi, který působil v Mladé frontě Dnes do roku 2013, kdy Babiš vydavatelství Mafra koupil. „Vyžranej Kmenta, který bral 80 tisíc ve Frontě a nic nedělal,“ překvapil Babiš znalostí údajné výše novinářova platu. „Ale napsal tady takovouhle knížku. Napsal ji taky o panu Mrázkovi. Pana Mrázka znáte,“ odpovídá Václavíková.

Na to premiér polohlasem, který se mísí s hlukem v místnosti, pronese větu, která je na videozáznamu zveřejněném na Twitteru otitulkovaná „Nasrat jako“. Slova na nahrávce v okolním hluku částečně zanikají, Václavíková nicméně trvá na tom, že byla takto vyslovena a lze to podle ní vyčíst i odezíráním z úst.

Nakonec jsme usoudili, že si tentokrát nebetyčný nadhled pana premiéra nemůžeme nechat pro sebe. Propadli jsme se podle Reportérů bez hranic o 13 příček ve svobodě médií. To, jak si naši ústavní činitelé váží novinářů, tomu bezesporu napomohlo.https://t.co/D13yR54rl9 pic.twitter.com/uTMRnET202 — Sára Dvořáková (@saradvorakova) 4. května 2018

Vulgarismus tam nebyl

„Je to provokace s knihou, kterou psal bývalý zaměstnanec mých novin, který v té knize píše lži a nepodložené spekulace a systematicky mě poškozuje, a proto jsem to odmítl podepsat,” komentoval pro Novinky nahrávku Babiš.

„Ten vulgarismus je lež, protože jsem řekl 'sorry jako, nepodepíšu'. Já vám říkám, že to není pravda a že nic takového jsem neřekl. Na tom videu takový vulgarismus není,” tvrdí premiér s tím, že dívka lže. „Je to provokatérka, už to že to točili, šla s cílem provokovat,” řekl Babiš.

Výrok „sorry jako“ zpopularizoval Babiš už dříve, když jím ještě coby ministr financí odbyl redaktorku České televize, která se ho ptala na záležitosti ohledně jeho daní.

Čtvrteční veřejná debata se členy vlády v brněnském centru Semilasso byla součástí výjezdu vlády do Jihomoravského kraje. Podle informací Novinek byla ale financována z peněz hnutí ANO, nikoliv z rozpočtu kabinetu.

Podle Václavíkové akce připomínala spíše kampaň hnutí ANO. Lístečky, na které lidé mohli psát své dotazy, nesly logo ANO, „firemní“ byly také propisky, které byly na místě k dispozici. „Šlo o veřejnou debatu v Brně při návštěvě vlády Jihomoravského kraje a Babiš si z toho udělal vlastní kampaň,” vadí Václavíkové.