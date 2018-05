Radek Plavecký, Václav Pergl, Právo

Při pohledu na jakékoli parkoviště je patrné, jak se déle stojící auta zbarvují do žluta. Jemný prášek usedá nejen na kapoty, ale skulinkami se dostává i hluboko do útrob vozů a do interiéru, kde jej vdechuje posádka.

„Samotnému autu tahle pylová kalamita tolik neškodí, ale rozhodně to škodí posádce v kabině. Dýchat pyl není nic zdravého. Kabinový pylový filtr by se měl měnit alespoň jednou ročně, ale v tomhle období bych doporučil minimálně ho zkontrolovat a vyčistit. Pylové filtry se teď zanášejí podstatně rychleji. To množství, které z filtrů padá, se dá počítat na deka,“ řekl Právu majitel Autoservisu Kladno Richard Němec.

Pro alergiky je to nejhorší období v roce Vít Petrů, alergolog a imunolog

Obdobná doporučení má i technik z autorizovaného servisu Škoda v pražské Legerově ulici. „Určitě bych doporučoval pylový filtr teď před létem vyměnit, zvláště když má někdo alergii,“ řekl Právu.

Potvrdil také, že v současnosti je častější poptávka řidičů po mytí aut. Podle něj mohou mít usazený pyl a prach špatný vliv nejen na ovzduší v interiéru, ale mohou škodit i vozu. „Při zanedbání to má negativní účinky na těsnění nebo lak. Některé pyly mohou být agresivnější a mohou lak naleptávat, pokud se nechají ležet delší dobu, takže doporučujeme minimálně udělat oplach auta,“ uvedl pracovník servisu.

Dřeviny kvetou najednou

Dřeviny – borovice, smrk, habr, líska, olše, vrba a bříza – kvetou všechny najednou a způsobují alergikům vážné problémy. Promítlo se to i v ordinacích lékařů a v lékárnách, kam v těchto dnech přichází mnohem víc alergiků. Lepší to pro ně nebude ještě asi dva týdny.

„Pro alergiky je to nejhorší období v roce,“ potvrdil Právu alergolog a imunolog Vít Petrů. Zatímco minulý týden za žlutou záplavu mohly převážně pyly borovic a smrků, nyní se očekává, že dominantní ještě stále bude pyl dubu, ořešáku, ale také jírovce a přibývat bude i pyl jitrocele a šťovíku.

Koncentrace pylu řepky olejné má být podle pylového zpravodajství na stejné úrovni. Za většinu potíží lidí ale nemůže, byť je to jejímu pylu přisuzováno. Pyl řepky je totiž těžký, lepivý a usazuje se v okolí polí. Za alergie mohou hlavně pyly dubu a břízy. A dobrá zpráva je, že pylu břízy, jako vůbec nejagresivnějšího pylu, bude už ubývat.

Podle odborníků se ve srovnání s obdobím před 20 až 30 lety počty lidí s alergickými onemocněními v ČR zvedly zhruba o 100 procent. „Za nárůst může kombinace vlivu dědičnosti, znečištěného ovzduší, někdy zbytečné léčby antibiotiky, ale i sedavý denní režim například u počítače bez dostatku fyzické aktivity. To znamená menší podporu imunitního systému, takže tělo se hůře brání různým škodlivinám včetně alergenů, na které pak vzniká špatná imunitní reakce,“ tvrdí docent Petrů.