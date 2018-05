ada, Novinky, Právo

Zeman požádal o prověření informace, že se v Česku nějakým způsobem mohlo manipulovat s jedem novičokem, kterým byl otráven dvojitý ruský agent Sergej Skripal.

„Množství toho vyrobeného jedu bylo údajně malé a po testování byl tento jed zničen,“ řekl Zeman. Vyplývá to ze zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS), která výskyt novičoku rovněž prošetřovala. Vojenský ústav podle Zemana tvrdí, že nešlo o novičok, ale o jiný produkt. Vojenské zpravodajství na rozdíl od BIS a vojenského ústavu však uvedlo, že to novičok byl, a on se rozhodl názorově přiklonit k němu. „Udělal jsem si závěr, že u nás byl testován novičok,“ řekl prezident.

„Víme kde, víme kdy, je pokrytectví předstírat, že se nic takového nestalo,“ řekl. Jemu samotnému podle jeho slov nevadí, že se u nás jed testuje, protože máme skvělé chemické laboratoře, ale že i Úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí, že se žádný novičok u nás nedělal. Zároveň zmínil, že existuje rodina novičoků. Uvedl, že Skripal byl otráven typem A-234.

Zeman ke zprávě BIS sdělil, že není vedena ani jako přísně tajná, ani tajná, dokonce ani jako důvěrná, takže je z ní možné omezeně citovat.

Babiš, Stropnický i Šlechtová odmítli



Tvrzení ruského ministerstva zahraničí, že by novičok, kterým byl otráven dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija, mohl pocházet z Česka, už dříve odmítl jak premiér Andrej Babiš, tak ministři zahraniční a obrany Martin Stropnický a Karla Šlechtová (oba ANO).

„Tvrzení Moskvy, že jed použitý v Británii k útoku na bývalého agenta mohl pocházet z Česka, je absolutně lživý,“ prohlásil Babiš.

Stropnický sdělení označil za standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru. Šlechtová pak zdůraznila, že Česká republika striktně dodržuje mezinárodní úmluvu o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických látek.

„Musím to nařčení nebo indikaci k České republice rezolutně odmítnout. Je to klasická ukázka, jak odvést pozornost od těch poznatků, co zjistili ve Velké Británii. ČR dodržuje všechny dohody a já můžu garantovat, že na našem území se žádné takové zbraně nenacházejí. Máme schopné chemiky, ale to jsou analytici,“ řekl Stropnický.

„Rozhodně odmítám takové absurdní obvinění. Česká republika je od 90. let signatářem mezinárodní úmluvy o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických zbraní a striktně ji dodržuje. Náš liberecký 31. pluk chemiků se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám,“ uvedla pro Právo Šlechtová.

Podle Ruska nejen ČR provádí intenzivní výzkum



Celou kauzou dostala na starost právě Bezpečnostní informační služba (BIS).

Británie z odpovědnosti přímo obvinila Rusko, podle šéfa britské diplomacie Borise Johnsona o útoku musel rozhodnout osobně Vladimir Putin. Moskva zodpovědnost za útok odmítla a následně ruská diplomacie uvedla, že jed mohl pocházet například z Česka, Slovenska nebo Švédska.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová 24. března v televizi Rossija 24 řekla, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. Jmenované země podle ní od konce 90. let provádějí „intenzivní výzkum látek z projektu novičok“. Podle dosavadních informací se paralyzující látka novičok vyvíjela na území bývalého Sovětského svazu.