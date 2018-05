Miroslav Homola, Právo

Tak tomu bylo například i při návštěvě dnes již historické budovy betonového cyklistického velodromu u brněnského výstaviště. Právě tam, jak svého stranického šéfa Babiše ujistil primátor Brna Petr Vokřál, bude stát multifunkční, tedy především hokejová hala.

„Její výstavba je ovšem podmíněna tím, že současně s tím musíme podle toho, jak jsme slíbili, postavit nový cyklistický ovál, tedy velodrom, přičemž obě stavby by měly být dokončeny do roku 2022, maximálně 2023,“ slíbil Vokřál, který byl vzápětí Babišem opraven, že má uvádět jen termín 2022.

Primátor zároveň přiznal, že věc záleží na současném jednání s Favoritem Brno, který je majitelem velodromu, byť pozemky pod ním jsou města.

Zástupce cyklistů: Mohu být pouze překvapen

„Kdybychom neměli velodrom, který mimochodem bude mít v současné podobě 50 let, a úplně nejstarší zde byl postaven už před 130 lety, tak by asi skončila i slavná éra brněnské cyklistiky, která se stále drží. Založením jsem však pesimista, takže mě mohou takové sliby jenom mile překvapit, nikoli zarmoutit. Ale už jsem je slyšel i dříve, například od sociálnědemokratického vedení radnice,“ poznamenal pro Právo dlouholetý předseda TJ Favorit Brno Pavel Havránek.

Obě stavby, tedy cyklistický stadión v Komárově i víceúčelová hala u výstaviště, by měly přijít téměř na dvě miliardy. Na nemožnost splnění téměř šibeničních termínů i nereálnost cen upozorňuje řada kritiků.

„Místo pro stavbu hokejové haly by mělo být připraveno, tedy již po odstranění starého velodromu, což je rozlehlý areál s betonovým oválem, na podzim roku 2020. To by však muselo jít vše mimořádně hladce, a to se v Brně často nestává. Stejně tak jako nejsou dořešeny otázky protipovodňových opatření pro nový velodrom, který má stát v zátopové lokalitě. Tato opatření spolu s náklady na odstranění starého si podle nás vyžádají nejméně další miliardu, o které se nemluví,“ uvedl například někdejší náměstek primátora za ODS Robert Kotzian za ODS (v tehdejší koalici s ČSSD).

Hokejový stadión je pouze jedním ze slibů, které Babiš za poslední čtyři roky vyřkl, aniž by došlo k jejich naplnění. Na ledovou plochu se tak zatím stále marně těší například rychlobruslaři, rychlovlaky zůstávají hudbou vzdálené budoucnosti a namísto dálnice z Brna do Vídně musí být řidiči rádi, že zůstane zachován provoz na silnici I/52.