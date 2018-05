Doprava do Adršpachu kvůli náporu turistů zkolabovala

Doprava do turisticky atraktivních skalních měst v Adršpachu a v Teplicích nad Metují na Náchodsku v úterý kolem poledne zkolabovala. Kvůli náporu polských turistů musela policie v 11:00 uzavřít vjezd do Česka přes hraniční přechod Zdoňov, který je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů. Ve 13:00 policie uzavřela i všechny vjezdy do Adršpachu a Teplic nad Metují. Uvdl to mluvčí policie Ondřej Moravčík.