Kateřina Severová, Právo

„Chybí u nás tradice a schopnost využívat nabídku služeb a pomoci, kterou poskytují pečovatelky a pečovatelé. V zahraničí si senioři o takovou výpomoc umějí říct,“ řekla Lucie Routová, vedoucí pečovatelské služby ve Kdyni, která je součástí zdejší radnice.

Podle jejích slov je proto již řadu let hlavní součástí práce kvalifikovaných pečovatelek jen rozvážení obědů. „Samotná péče je pak spíše doplňkovou záležitostí,“ dodala.

Drtivá většina pečovatelských služeb rozváží jen obědy. Jakub Žákavec, prezident spolku NEstárniBLBĚ

Routová se ale zažitou praxi rozhodla změnit. Chtěla uvolnit ruce pečovatelkám a ukázat seniorům, jaké další služby mají šanci využívat. Po dohodě s městem a jeho finanční podpoře proto od začátku letošního roku rozváží obědy soukromá firma, pečovatelky se tak začaly plně věnovat své práci a snaží se klientům nabízet pomoc v podobě donášky nákupů, kontroly léků nebo asistence při hygieně.

Mnohdy je to ale obtížné právě z toho důvodu, že pečovatelskou službu vnímá řada seniorů jen jako dovážkovou službu obědů. „Drtivá většina pečovatelských služeb rozváží jen obědy. Nejsou to proto pečovatelské služby, ale služby obědové,“ uvedl prezident spolku NEstárniBLBĚ Jakub Žákavec s tím, že ve chvíli, kdy pečovatelky rozvážejí jídlo, nezbývá jim většinou na další práci čas.

Senioři o pomoc nestojí



Podotkl však, že v tomto případě jde tak trochu o začarovaný kruh, senioři většinou ani o další pomoc nestojí. „Než by si ji zaplatili a využili, dají peníze raději potomkům či vnoučatům,“ řekl prezident spolku, který se této problematice věnuje řadu let.

Až polovina lidí, kteří jsou v domovech pro seniory, by tam být nemusela, protože potřebují jen základní péči. Jakub Žákavec

Fakt, že značná část důchodu končí z velké části v rukou mladších členů rodiny, je podle několika průzkumů u nás celkem běžný. Přibývá přitom též seniorů, kteří se kvůli dětem nebo vnoučatům zadlužují.

Třebaže pro seniory se zatím pečovatelská služba smrskává z velké části do pouhé rozvážky obědů, je pro ně do budoucna šancí, jak i v pokročilém věku zůstat doma. „Až polovina lidí, kteří jsou v domovech pro seniory, by tam být nemusela, protože potřebují jen základní péči, kterou by jim mohli nabídnout terénní pracovníci, tedy pečovatelky a pečovatelé,“ sdělil Žákavec. Podle něj však musí v této oblasti dojít k řadě změn.

Spolek chce proto nyní jednat i se starosty měst, neboť radnice jsou mnohdy zřizovateli pečovatelských služeb. Prezident spolku NEstárniBLBĚ vidí problém i v tom, že v ČR není propojená zdravotní a sociální služba. Do budoucna proto plánuje předložit ve spolupráci s již zmiňovanými starosty ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zdravotnictví návrhy na změny.