ČSSD ladí v Hradci formu referenda o vládní spolupráci

ČSSD by měla o účasti ve vládě rozhodnout v referendu. Předsednictvo strany to v sobotu doporučí sociálním demokratům na jednání jejich ústředního výkonného výboru, řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček. Termín referenda bude záležet na ukončení vyjednávání s ANO a KSČM, stanovit by jej mělo předsednictvo, uvedl Hamáček.