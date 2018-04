Oldřich Danda, Právo

ČSSD chce do koaliční smlouvy s ANO zanést několik pojistek, např. že by při rezignaci všech pěti jejich ministrů musel skončit i premiér. Jsou takové podmínky vymahatelné?

Nejsou vynutitelné. Je to stejné jako loni na jaře, když měl být odvolán Andrej Babiš z vlády. Tehdy argumentoval, že z koaliční dohody vyplývá, že pokud by měl být odvolán, tak k tomu musí dát sám souhlas. V politických dokumentech tohoto typu si můžete domluvit, co chcete. Nicméně je musíte vynucovat politickými prostředky.

Ve chvíli, kdy by kohorta soc. dem. ministrů odešla a zbytek vlády by neměl pocit, že má podat demisi, tak to nelze vynutit žádnými prostředky. Pouze je můžete obviňovat, že to slíbili.

Jsou podmínky ČSSD pochopitelné?

Soc. demokraté samozřejmě vymýšlejí způsoby, jak zajistit, aby nebyli ve vládě pouze do počtu pro vyslovení důvěry.

Mám pochopení, že se snaží vybalancovat pozici menšinového partnera, zvláště s přihlédnutím ke zkušenosti, kterou měli při minulém vládnutí s ANO.

Co říkáte na podmínku, že by měl Babiš odstoupit v případě, že bude nepravomocně odsouzen?

To mi připadá smutné, protože si myslím, že některé věci by se nemusely někam psát, ale měly by být samozřejmé. V české politice ale samozřejmými být přestávají, tak se to řeší podobnými zárukami. To by ale šlo gradovat natolik, že by mohli chtít záruky, aby odstoupil premiér ve výkonu trestu. Problém této konstrukce je, že když je teď taková podmínka odmítána (Babišem), tak tím implicitně vlastně tvrdí, že lze objednat nejen policii, ale i státního zástupce a soudce.

Lze říci, že ANO s ČSSD vytvářejí sice přísnou předmanželskou smlouvu, ale bude moci takový vztah fungovat?

Manželství s předmanželskou smlouvou může fungovat dobře i špatně. Je evidentní, že soc. demokracie nevidí jen výhody koaliční spolupráce a pokouší se s tím vypořádat, ale nemohu tvrdit, že to nebude fungovat.

Zleva předseda ČSSD Jan Hamáček, statutární místopředseda soc. dem. Jiří Zimola a premiér v demisi Andrej Babiš

FOTO: Petr Horník, Právo

Bude to funkční, když navíc budou závislí na hlasech komunistů?

To je pro soc. demokraty ještě přijatelné, ale neakceptovatelná je pro ně závislost na hlasech SPD, a proto vymýšlejí aranžmá, jak se s SPD rozejít v maximální možné míře.

ČSSD chce vyštípat lidi z SPD ze sněmovních funkcí.

To je citlivé, protože funkce ve Sněmovně se obsazují podle zásady poměrného zastoupení. V minulosti se od tohoto klíče někdy dělaly odchylky, když tato zásada svědčila někomu, koho zbytek Sněmovny považoval za nepřijatelného.

Tradičně to byli komunisté nebo dřív republikáni. Když si v minulosti komunisté nestáli dobře, tak získali k dispozici pouze funkce předsedů takových výborů, které jim neumožňovaly příliš ovlivňovat chod státu, jako kontrolní výbor nebo petiční.

Co by se stalo, kdyby chtěli členy SPD úplně zbavit sněmovních funkcí?

Jednací řád říká, že orgány Sněmovny mají být sestaveny členy stran poměrně, ale nic už neříká o obsazení jednotlivých funkcí.