Novinky

Projednány však nemohly být ani další body programu. „Podle nás se jedná o jednoznačné porušení koaliční smlouvy a po Trojkoalici budeme chtít vysvětlení, proč jejich dva zastupitelé hlasovali tak, jak hlasovali. Svým jednáním nezablokovali jen projednávání Libeňského mostu, ale i řadu dalších zásadních rozhodnutí, týkajících se chodu města,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ANO Michal Hašek.

Primátorka Adriana Krnáčová odsoudila jednání starosty Prahy 7 a poslance Čižinského, který podle ní zneužíval přednostního práva s cílem zablokovat jednání.

„Nejde mu ani tak o Libeňský most, ale o své maximální zviditelnění. Pokud by se opravdu choval v zájmu Pražanů, jak stále opakuje, pokusil by se tu věc řešit uvnitř koalice, což se ale nestalo,” uvedla primátorka s tím, že kvůli otázce bourání mostu v poslední době vůbec neoslovil.

Další z poslanců v zastupitelstvu Patrik Nacher (ANO) připomněl, že se neodsunulo jen rozhodnutí o Libeňském mostu, ale rovněž navýšení peněz na mzdy učitelů i schválení financí na rekonstrukci Václavského náměstí.

Jednání provázela vypjatá atmosféra, při níž došlo i k fyzickému ataku Stropnického, jehož se prý pokusil břichem „inzultovat” starosta Kbel Pavel Žďárský. [celá zpráva]