Vypjaté jednání o Libeňském mostě: Starosta Kbel do mě strkal břichem, stěžoval si Stropnický

Zbourat, či nezbourat Libeňský most v Praze? Pražští zastupitelé se měli ve čtvrtek vyjádřit k návrhu na demolici, který v úterý schválili pražští radní, neschválili však program jednání. Hlasování o programu předcházely několikahodinové spory, přičemž se ovšem neřešil jen most samotný. Šéf výboru pro dopravu Matěj Stropnický (Trojkoalice, SZ) si stěžoval, že do něj v magistrátní kuřárně břichem strkal starosta Kbel Pavel Žďárský.