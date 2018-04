Vláda chce zavést hromadné žaloby jako v USA, odborníci to kritizují

Vláda v demisi schválila nedávno věcný záměr zákona o hromadných žalobách z dílny odcházejícího ministra spravedlnost Roberta Pelikána (za ANO). Nový zákon by měl vycházet z principu opt-out, používaného v americkém právu. Princip počítá s tím, že by do žaloby byli zahrnuti všichni, pokud by nevyjádřili opačnou vůli.