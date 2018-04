Agrofert a lidé kolem Babiše prorůstají do státní správy, varují piráti

Piráti chtějí zprůhlednit výběr lidí do kontrolních a správních orgánů státních a polostátních firem. Reagují tak na personální změny vlády premiéra v demisi Andreje Babiše. Ve Sněmovně v úterý připomněli návrh tzv. nominačního zákona, kterým by lidé měli být vybíráni až na výjimky ve výběrových řízeních tak, jak je doporučí personální výbor vlády. Pro ministerstva by byl tento výběr závazný.