Renáta Bohuslavová, Novinky

„V konkurenceschopnosti jsme na 31. místě a zaostáváme. V dopravní infrastruktuře jsme na 74. místě i za Maďarskem, Polskem, Íránem, Jordánskem, Bhútánem nebo Tádžikistánem,“ nešetřil kritikou na Žofínském fóru prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Tu směřoval hlavně k Ťokovi a současné vládě, ačkoliv chyby podle něj dělaly všechny kabinety od roku 1993. „Vina, že jsme, kde jsme, je opravdu na státu, poslancích, ekologických teroristech, samosprávě i zákonech,“ zlobil se na fóru Hanák.

V sousedním Polsku se podle něj za posledních dvanáct let podařilo rozšířit dálniční síť o 2000 kilometrů. „Extrémně dobře využili evropské fondy a dali na to i vlastní prostředky,“ dodal Hanák s tím, že právě to se Česku nedaří.

Ťok: Není kudy projet, protože se intenzivně staví



Ministr Ťok si naopak výstavbu v Česku pochvaloval. „Všechny ty kritiky, že se v ČR za posledních dvacet let stavělo pomalu, jsou do jisté míry oprávněné. Ale v posledních letech se staví. Všichni vidí, že mnohdy není kudy projet – z toho důvodu, jak intenzivně se staví,“ řekl na fóru Ťok.

Za jeho působení v resortu se podle něj podařilo zahájit 147 kilometrů nových dálnic a zprovoznit 97 km nových dálnic. Stát by podle ministra v roce 2019 mohl zahájit výstavbu 61 kilometrů nových dálnic, rozestavěno má 64 kilometrů.

Oprava D1 se zpozdí nejméně o rok



Ministr na dopravním fóru také zopakoval, že oprava D1 se zpozdí a nestihne se do roku 2020, jak vláda původně avizovala, zrekonstruovat.

„D1 bohužel do roku 2020 nebude,“ přiznal Novinkám ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Odpovědnost za zpoždění připisuje ochráncům přírody. „Máme stavební povolení v podstatě o půl roku až o rok zpožděné,“ vysvětloval ministr. Dálnice by podle něj měla být modernizována do konce roku 2021.

Složitá legislativa a nejasná koncepce



Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého je problém dopravy v Česku ve složité stavební legislativě a nejasné koncepci. Nejsou podle něj jasně definovány prioritní stavby. „V minulosti jsme viděli vynakládání prostředků na stavby nižší důležitosti,“ řekl Dlouhý. V katastrofálním stavu jsou podle něj i silnice druhé a třetí třídy.

Hanák také varoval před tristním stavem mostů. „Mosty v této zemi – silniční i železniční – jsou obrovským vykřičníkem. Jestli do toho vládního prohlášení nedáte kapitolu o mostech, tak je to velmi vážný problém a odpovědnost padne už na vaši vládu,“ varoval ministra Ťoka.

Nový zákon urychlí stavbu



Všichni přítomní zástupci z Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty i ministerstva dopravy se shodli, že je potřeba spolupracovat na zkvalitnění stavebního zákona.

V současné době mají poslanci ve Sněmovně zákon o urychlení dopravní výstavby, který má podle ministra podporu všech devíti poslaneckých klubů a jeho přijetí by výrazně pomohlo a urychlilo stavbu silnic a dálnic.

„Nedovolte předsedovi vlády, aby tam posunuli různé obchvaty a věci, které jsou osobním zájmem, a ne zájmy České republiky,“ vyzval na dálku poslance Hanák.