Požadavek ČSSD, aby každý člen vlády, který by byl byť nepravomocně odsouzen, musel kabinet opustit, se lídrovi ANO Andreji Babišovi pranic nezamlouvá.

„Stavím se k tomu negativně,” uvedl Babiš, který je trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo, v pondělí po jednání vlády. „Jsem už na to alergický, když třistakrát denně slyším trestně stíhaný,“ zdůraznil.

„Já jsem s určitou nadsázkou řekl, co se stane, když se to (trestní stíhání) zastaví?” položil si Babiš s úsměvem dotaz. „Odejdou členové ČSSD z vlády? Asi ne,” odtušil. „Pro mě to není téma,” dodal.

Podle ČSSD by měla koaliční smlouva zaručit, aby člen vlády odstoupil v případě prvoinstančního odsouzení. Pokud by se tak nestalo, koaliční spolupráce by byla ukončena. O této podmínce v pátek hovořil například místopředseda ČSSD Martin Netolický. [celá zpráva]