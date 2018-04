tin, Právo

Pane předsedo, zvítězil jste docela těsně. Neznamenají hlasy pro vašeho konkurenta Josefa Skálu to, že část členů chce jít radikálnějším směrem než dosud?

KSČM je dostatečně radikální levicová strana. Nechci jen připustit, aby byla nostalgická.

Zapojíte Skálu a Kateřinu Konečnou do vyjednávacího týmu o vládě? Přece jen dostali nějaký mandát.

Nezpochybňuji, že by Kateřina Konečná měla být ve vyjednávacím týmu. Evropská politika je určitě součástí politiky vlády a programového kompromisu – počítám s tím.

KSČM měla velmi odlišný názor na zásah v Sýrii než ANO a ČSSD. Počítáte s tím, že si v zahraniční politice vymezíte nějaké hranice, budete-li vládu tolerovat?

Říkám dlouhodobě, že v programovém kompromisu musí být respekt vlády ČR k rezolucím Rady bezpečnosti OSN. Konání mimo tyto rezoluce je pro nás nepřekročitelné, to by bylo mimo toleranci. Ale například z vyjádření ČSSD po útoku na Sýrii bylo zřejmé, že oni to brali jako nerespektování rezolucí Rady bezpečnosti.

Připravujete smlouvu o toleranci vlády. Chcete do ní zanést například i personální požadavky?

Takové požadavky tam nejsou, nejednáme o nich. Chceme ale, aby nám vládní strany předložily návrhy lidí, které zvažují na ministerské posty. Je evidentní, že někteří ministři svou práci nezvládají.

Budete je chtít vetovat?

Neříkám tomu veto, protože ještě nemáme jednání za sebou. Kompromis musí být součástí toho, jak se k sobě budeme chovat.

Prezident Miloš Zeman vás vyzval k pokání a sebereflexi. Poslechnete ho?

Pan prezident má jen nedostatek informací o tom, jakým způsobem pracuje náš tým historiků. Je jasné, že naše ideová výbava, tedy dialektický materi­alis­mus jasně ukazuje, že jen něco z vývoje zůstává. Co se v minulosti neosvědčilo, můžeme odvrhnout a začít uvažovat jiným směrem.

Jak se vám jeho projev líbil? Některé části byly ostré.

Jsem na projevy Miloše Zemana zvyklý a divil bych se, kdyby nějakou kontroverzi neuvedl.